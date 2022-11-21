Скончался один из крупных собственников VKG

По сообщению Kroonika, родившийся 14 мая 1965 года Пийлманн скончался в воскресенье после продолжительной тяжелой болезни.

В рейтинге Äripäev за 2020 год предприниматель занимал седьмое место, стоимость его имущества экономическая газета оценивала в 252,9 млн евро.

По данным Äripäev, Пийлманн начинал свою бизнес-деятельность со свиноводства. Затем он занялся топливным бизнесом, где и заработал свой первый миллион.

В поиске E-Krediidiinfo имя Пийлманна связано с восемью предприятиями, от которых отходят дополнительные фирмы. Самая известная из них – сланцевая промышленность Viru Keemia Grupp, выросшая из приватизированной в 1997 году компании химической промышленности Kiviter. Пийлманн был крупным собственником сланцевой промышленности.