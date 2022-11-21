Пн, 21.11.2022
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
Искать

Скончался один из крупных собственников VKG

rus.postimees.ee
Скончался один из крупных собственников VKG
Facebook Messenger LinkedIn OK Telegram Twitter
Comments
Прийт Пийлманн (в центре).
Прийт Пийлманн (в центре). Фото: Valitsuse kommunikatsioonibüroo

Скончался один из крупных собственников Viru Keemia Grupp Прийт Пийлманн, пишет ERR.

По сообщению Kroonika, родившийся 14 мая 1965 года Пийлманн скончался в воскресенье после продолжительной тяжелой болезни.

В рейтинге Äripäev за 2020 год предприниматель занимал седьмое место, стоимость его имущества экономическая газета оценивала в 252,9 млн евро.

По данным Äripäev, Пийлманн начинал свою бизнес-деятельность со свиноводства. Затем он занялся топливным бизнесом, где и заработал свой первый миллион.

В поиске E-Krediidiinfo имя Пийлманна связано с восемью предприятиями, от которых отходят дополнительные фирмы. Самая известная из них – сланцевая промышленность Viru Keemia Grupp, выросшая из приватизированной в 1997 году компании химической промышленности Kiviter. Пийлманн был крупным собственником сланцевой промышленности.

Кроме того, Пийлманн инвестировал в объекты недвижимости.

Ключевые слова
Наверх