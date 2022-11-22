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Пеэп Петерсон ⟩ Место в доме престарелых только для богатых?

Пеэп Петерсон
, министр здоровья и труда
Место в доме престарелых только для богатых?
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Пеэп Петерсон.
Пеэп Петерсон. Фото: Eero Vabamägi/Scanpix
  • Не каждая семья может создать условия для ухода за престарелым родственником
  • Иногда старикам требуется круглосуточная поддержка
  • Маленькая пенсия без помощи близких закрывает пенсионеру двери в дома попечения

Если реформа домов попечения была бы проведена 15 лет назад, то в нашей семье все могло бы сложиться по-другому. Эстонское государство в наши дни достигло состояния, когда необходимость в уходе за стареющим близким человеком не определяет целиком и полностью жизнь и судьбу его близких, пишет министр здоровья и труда (СДП) Пеэп Петерсон.

Я вырос в большой семье. Нас было четыре брата, но родители не успокоились, пока не родили нам сестренку. Нетрудно догадаться, что уже с детства мне было понятно, что значит делиться и считаться с другими. Еду дома всегда готовили в большой кастрюле и следили, чтобы порция осталась и тому, кого сейчас нет дома.

Мой отец долгое время работал на руководящей должности. К сожалению, фирма-работодатель прекратила свое существование и отцу пришлось искать новое место работы. Выбор был ограничен, так как требовалось знание английского языка и владение компьютером. Отец не имел этих преимуществ.

Параллельно с этим у его отца, то есть моего дедушки, начала развиваться деменция. Первые проявления Альцгеймера даже смешили нас. Например, однажды дедушка сбежал из дома и разъезжал по городу на такси. Рассчитаться за поездки он не смог, и вскоре полиция привезла нечестивца обратно домой. К сожалению, болезнь прогрессировала и дедушку пришлось запереть дома. Теперь моему папе приходилось пару раз в день ходить к дедушке и помогать ему. Владелец фирмы был недоволен тем, что сотрудник постоянно отлучается, в результате чего мой отец лишился работы.

Прошло какое-то время, и здоровье у дедушки ухудшилось настолько, что он начал нуждаться в постоянном уходе. Его поместили в дом престарелых, за пребывание в котором надо было платить. Безработный человек принялся оплачивать счета из своих запасов, но средства вскоре закончились. Нехватка денег и неуверенность сильно подорвали здоровье моего отца. Дедушка умер в возрасте девяноста пяти лет, а отец – пять лет спустя, когда ему было шестьдесят.

Такие случаи, к сожалению, бывают в жизни. Я видел все это своими глазами и понимаю, почему важно, чтобы пенсии хватало для обеспечения необходимых услуг по уходу на дому, или почему важна финансовая поддержка со стороны государства, когда на оплату места в доме престарелых уходит вся пенсия. Дети и близкие стареющего человека не должны быть привязаны к больному члену семьи и постоянно находиться с ним дома. В любом случае следует ценить предлагаемые самоуправлениями возможности для поиска помощников по уходу, чтобы нуждающийся в поддержке человек мог оставаться у себя дома как можно дольше.

Следующая фаза, когда требуется уже круглосуточный уход, не должна доводить семью до банкротства или приводить к состоянию, когда приходится забыть о какой бы то ни было личной жизни и достоинстве во имя того, чтобы помогать стареющему близкому человеку. С 1 июля следующего года в силу вступает реформа домов попечения, и тут важно как раз то, чтобы реформа реально помогла. Например, чтобы от нее выиграли люди, похожие на тех, о которых шла речь выше. Напомню, что дедушкиной пенсии не хватало на оплату места в доме по уходу и недостающие суммы семья сначала изымала из накопленных средств. А потом и их не стало.

Во многих семьях сегодня нет таких накоплений. Постоянные расходы на детские нужды и на незаконченное строительство дома, на выезд с семьей в СПА или путешествие – это нормально. Государство не должно принуждать людей выбирать между своими близкими и ежедневными потребностями.

Проводя реформу, мы должны учесть все ситуации, возникающие у добропорядочных граждан, и обеспечить места в доме престарелых также получателям самых маленьких пенсий, если в этом есть обоснованная потребность. По этой причине социал-демократы ходатайствуют о внесении значительных поправок в законопроект. Изменение в законопроекте касается того, что самофинансирование человеком места в доме престарелых будет ограничиваться размером его пенсии. И это даже в том случае, если пенсия составляет всего двести или триста евро. Мы не можем загонять в угол порядочных членов семьи, у кого может не быть хорошо оплачиваемого рабочего места или чулка с деньгами.

По словам специалистов из Министерства социальных дел, люди, получающие в Эстонии пенсию ниже среднего, составляют четверть всех получателей пенсии. Среди них – получатели народной пенсии, а также люди, которым пришлось по воле судьбы работать на низкооплачиваемой должности или вообще мимо налогов. Я знаю одну жертву реформы сельского хозяйства, которому владелец так и заявил: выбирай – или деньги на руки, или прекращаем договор. Такие случаи в известных секторах происходят, к большому сожалению, и сегодня. Быть безработным из-за сложившихся обстоятельств или работать по-черному – все это потом ложится бременем на плечи близких.

Еще у нас есть спасатели, сиделки и работники на других должностях, которые вынуждены мириться с зарплатой и пенсионным коэффициентом гораздо ниже среднего. Почему мы наказываем одновременно всех, кому по какой-то причине пришлось смириться с низкой пенсией? И почему мы наказываем детей этих добропорядочных людей? Министерство социальных дел сделало расчеты и оценку того, сколько понадобится на покрытие в полном объеме платы за место в доме престарелых той четверти пенсионеров, которые получают маленькую пенсию. Получилась сумма в 2,9 миллиона евро. Хорошая новость, что соответствующая сумма запланирована в бюджете в виде 57-миллионного финансового буфера. Таким образом, нам действительно под силу принять такое изменение. По данному вопросу мы надеемся на политическое понимание наших партнеров. В ходе сегодняшней реформы домов попечения мы не должны получить надлежащий результат только для обеспеченных людей. Например, у тех, кто получает более высокую спецпенсию, у кого сейчас и так уже остаются деньги после оплаты места в доме престарелых, благодаря реформе будет оставаться более чем на 500 евро больше карманных денег.

Гарантирование места в доме престарелых каждому желающему и нуждающемуся – так записано в коалиционном договоре. У всех граждан нашей страны есть право сохранять достоинство и на закате жизни.

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