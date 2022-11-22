Пеэп Петерсон ⟩ Место в доме престарелых только для богатых?

Я вырос в большой семье. Нас было четыре брата, но родители не успокоились, пока не родили нам сестренку. Нетрудно догадаться, что уже с детства мне было понятно, что значит делиться и считаться с другими. Еду дома всегда готовили в большой кастрюле и следили, чтобы порция осталась и тому, кого сейчас нет дома.
Мой отец долгое время работал на руководящей должности. К сожалению, фирма-работодатель прекратила свое существование и отцу пришлось искать новое место работы. Выбор был ограничен, так как требовалось знание английского языка и владение компьютером. Отец не имел этих преимуществ.
Параллельно с этим у его отца, то есть моего дедушки, начала развиваться деменция. Первые проявления Альцгеймера даже смешили нас. Например, однажды дедушка сбежал из дома и разъезжал по городу на такси. Рассчитаться за поездки он не смог, и вскоре полиция привезла нечестивца обратно домой. К сожалению, болезнь прогрессировала и дедушку пришлось запереть дома. Теперь моему папе приходилось пару раз в день ходить к дедушке и помогать ему. Владелец фирмы был недоволен тем, что сотрудник постоянно отлучается, в результате чего мой отец лишился работы.
Прошло какое-то время, и здоровье у дедушки ухудшилось настолько, что он начал нуждаться в постоянном уходе. Его поместили в дом престарелых, за пребывание в котором надо было платить. Безработный человек принялся оплачивать счета из своих запасов, но средства вскоре закончились. Нехватка денег и неуверенность сильно подорвали здоровье моего отца. Дедушка умер в возрасте девяноста пяти лет, а отец – пять лет спустя, когда ему было шестьдесят.