Пеэп Петерсон ⟩ Место в доме престарелых только для богатых?

Проводя реформу, мы должны учесть все ситуации, возникающие у добропорядочных граждан, и обеспечить места в доме престарелых также получателям самых маленьких пенсий, если в этом есть обоснованная потребность. По этой причине социал-демократы ходатайствуют о внесении значительных поправок в законопроект. Изменение в законопроекте касается того, что самофинансирование человеком места в доме престарелых будет ограничиваться размером его пенсии. И это даже в том случае, если пенсия составляет всего двести или триста евро. Мы не можем загонять в угол порядочных членов семьи, у кого может не быть хорошо оплачиваемого рабочего места или чулка с деньгами.

По словам специалистов из Министерства социальных дел, люди, получающие в Эстонии пенсию ниже среднего, составляют четверть всех получателей пенсии. Среди них – получатели народной пенсии, а также люди, которым пришлось по воле судьбы работать на низкооплачиваемой должности или вообще мимо налогов. Я знаю одну жертву реформы сельского хозяйства, которому владелец так и заявил: выбирай – или деньги на руки, или прекращаем договор. Такие случаи в известных секторах происходят, к большому сожалению, и сегодня. Быть безработным из-за сложившихся обстоятельств или работать по-черному – все это потом ложится бременем на плечи близких.

Еще у нас есть спасатели, сиделки и работники на других должностях, которые вынуждены мириться с зарплатой и пенсионным коэффициентом гораздо ниже среднего. Почему мы наказываем одновременно всех, кому по какой-то причине пришлось смириться с низкой пенсией? И почему мы наказываем детей этих добропорядочных людей? Министерство социальных дел сделало расчеты и оценку того, сколько понадобится на покрытие в полном объеме платы за место в доме престарелых той четверти пенсионеров, которые получают маленькую пенсию. Получилась сумма в 2,9 миллиона евро. Хорошая новость, что соответствующая сумма запланирована в бюджете в виде 57-миллионного финансового буфера. Таким образом, нам действительно под силу принять такое изменение. По данному вопросу мы надеемся на политическое понимание наших партнеров. В ходе сегодняшней реформы домов попечения мы не должны получить надлежащий результат только для обеспеченных людей. Например, у тех, кто получает более высокую спецпенсию, у кого сейчас и так уже остаются деньги после оплаты места в доме престарелых, благодаря реформе будет оставаться более чем на 500 евро больше карманных денег.