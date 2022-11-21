В Кохтла-Ярве уровень содержания железа в питьевой воде превысил норму в 20 раз

Результаты анализа показали, что 21 сентября содержание железа в одной квартире на улице Тулика было в четыре раза выше нормы, а в одном доме –в двадцать раз выше нормы, сообщил BNS Союз жителей Сомпа, отметив, что сомпасцы обратились со своей бедой к городской управе Кохтла-Ярве и водоочистному предприятию Järve Biopuhastuse OÜ.

Представители объединения сомпасцев сообщили, что в результате мер, предпринятых Järve Biopuhastuse OÜ, к концу октября в водоочистных фильтрах уже не было столько железных хлопьев, сколько их было в августе-сентябре. В настоящее время домовладельцы меняют фильтры один раз в две недели вместо 2-3 раз в 1-2 дня.

По данным планов развития коммунального водоснабжения и канализации Кохтла-Ярве на 2008-2019 годы, средний возраст водопроводных сетей в районе Сомпа составляет около 60 лет. По оценке предприятия Enteh OÜ, почти 40 процентов водопроводной сети города амортизировано и нуждалось в замене. В плане был представлен расчет общей длины водопроводных труб, нуждающихся в замене. По состоянию на 2010 год она составляла 4840 метров.