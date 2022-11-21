В понедельник, 21 ноября, начались мероприятия Общеевропейской недели тестирования на ВИЧ и гепатит, цель которой – сократить число этих серьезных инфекционных заболеваний в Европе.
В Эстонии началась Общеевропейская неделя тестирования на ВИЧ и гепатит
Об этом BNS сообщила пресс-служба Института развития здоровья, напомнив, что неделя тестирования проводится уже десятый год, и в ходе нее разные партнерские организации объединяют усилия, активизируют информирование населения о тестировании и предоставляют дополнительную информацию о заболевании.
Тестирование достаточно доступно в Эстонии как через семейных врачей, так и в лабораториях SYNLAB по всей Эстонии. Если о ВИЧ население Эстонии уже достаточно хорошо информировано, то знаний о гепатите в обществе еще недостаточно. Дополнительную информацию об этом заболевании можно получить на русском языке на сайте: chepatiit.ee/ru/
По словам организаторов недели тестирования, всем людям, относящимся к группе риска, необходимо сдать анализ крови, поскольку от заболевания гепатитом С до развития рака печени может пройти 10-25 лет. Ранний анализ крови помогает выявить бессимптомный и коварный вирус в организме и своевременно получить лечение, чтобы рак печени не развился спустя десятилетия.
К группе риска по гепатиту С относятся те, кто получил переливание крови до 1994 года; контактировал с кровью инфицированного человека; сделал себе татуировку или пирсинг и по крайней мере один раз пользовался шприцем.
Узнать, относитесь ли вы к группе риска, можно, заполнив простую анкету риска на сайте chepatiit.ee/ru/, а если вы относитесь к группе риска, сдать анализ крови на гепатит С.
Институт развития здоровья напомнил, что Европейская неделя тестирования – это кампания, призывающая партнерские организации (общественные, медицинские и политические учреждения) по всей Европе объединиться на одну неделю дважды в год, с целью увеличения числа тестирований и повышения осведомленности о преимуществах раннего тестирования на гепатиты и ВИЧ.
Эта инициатива берет свое начало в 2013 году и со временем превратилась в широко известное общеевропейское мероприятие, в котором ежегодно принимают участие сотни организаций. Изначально кампания проводилась один раз в год.
Теперь Европейская неделя тестирования проходит два раза в год: весной (в мае) и осенью (в ноябре). Каждая организация добровольно принимает участие в мероприятиях недели тестирования и демонстрирует разные примеры мероприятий по повышению осведомленности о тестировании на всех организационных уровнях.
Цель весенней и осенней ЕНТ остается прежней: объединить партнерские организации по всей Европе на одну неделю для расширения доступа к тестированию и повышения осведомленности о преимуществах раннего тестирования на гепатит и ВИЧ.
Дополнительную информацию о неделе тестирования можно найти на русском языке на странице https://www.testingweek.eu/ru/