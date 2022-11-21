В Эстонии началась Общеевропейская неделя тестирования на ВИЧ и гепатит

Об этом BNS сообщила пресс-служба Института развития здоровья, напомнив, что неделя тестирования проводится уже десятый год, и в ходе нее разные партнерские организации объединяют усилия, активизируют информирование населения о тестировании и предоставляют дополнительную информацию о заболевании.

Тестирование достаточно доступно в Эстонии как через семейных врачей, так и в лабораториях SYNLAB по всей Эстонии. Если о ВИЧ население Эстонии уже достаточно хорошо информировано, то знаний о гепатите в обществе еще недостаточно. Дополнительную информацию об этом заболевании можно получить на русском языке на сайте: chepatiit.ee/ru/

По словам организаторов недели тестирования, всем людям, относящимся к группе риска, необходимо сдать анализ крови, поскольку от заболевания гепатитом С до развития рака печени может пройти 10-25 лет. Ранний анализ крови помогает выявить бессимптомный и коварный вирус в организме и своевременно получить лечение, чтобы рак печени не развился спустя десятилетия.

К группе риска по гепатиту С относятся те, кто получил переливание крови до 1994 года; контактировал с кровью инфицированного человека; сделал себе татуировку или пирсинг и по крайней мере один раз пользовался шприцем.

Узнать, относитесь ли вы к группе риска, можно, заполнив простую анкету риска на сайте chepatiit.ee/ru/, а если вы относитесь к группе риска, сдать анализ крови на гепатит С.