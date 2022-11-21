В минувшие выходные при пожаре снова погиб человек. В ночь на субботу в Пярнумаа в горящем здании был обнаружен погибшим пожилой мужчина. Причина пожара и то, имелся ли в здании дымовой датчик, будет установлено в ходе дальнейшего расследования. Однако известно, что в ходе тушения возгорания спасатели не слышали сигнала дымового датчика.
Трагические выходные: несчастные случаи не предупреждают о себе
Помимо этого в выходные произошло два инцидента, в случае которых дымовой датчик точно имелся, и людям удалось спастись. В Раквере в квартире, где был установлен Nublu, был зарегистрирован сигнал пожарной тревоги, на который отреагировал патрульный экипаж. Прибыв на место происшествия, охранник услышал, что в квартире сработала сирена.
На стук в дверь никакой реакции не последовало, через оконное стекло на первом этаже было видно живое пламя. Охранник обратился за дополнительной информацией к соседу и выяснил, что у того есть запасные ключи от квартиры. Этими ключами и открыли дверь.
Жилые помещения были задымлены, в ванной горело мусорное ведро. Охранник вызвал спасателей, сосед принес ведро с водой, с помощью чего и потушили возгорание. Вслед за этим на происшествие отреагировала и хозяйка, находившаяся у соседей на другом этаже: она вернулась домой и была шокирована произошедшим. По ее словам, пожар мог начаться из-за спички, которой она зажгла сигарету и затем выбросила в мусорное ведро.
«Главными причинами пожаров в жилых помещениях по-прежнему являются неосторожное курение, неисправность в электросистеме или электроустановке, пригоревшая еда, проблемы с отопительными системами, а также неосторожность при использовании открытого огня. Несчастные случаи всегда происходят неожиданно, но вашу жизнь спасет исправный дымовой датчик, установленный у вас дома», – сказал руководитель коммуникационного отдела G4S Максим Тууль.
В воскресенье из частного дома, находящегося в волости Йыгева, поступил сигнал пожарной тревоги, на который отреагировал патрульный экипаж. Также центр управления G4S сообщил об инциденте спасателям. Сотрудник центра попытался связаться и с местными пожарными-добровольцами, однако безрезультатно. Прибывший на место происшествия охранник сообщил, что в частном доме произошел пожар и спасатели тушат огонь.
Причина возникновения пожара устанавливается, однако спасатели напоминают, что исправный дымовой датчик помогает обнаружить пожар в его начальной стадии и дает возможность безопасно выбраться из здания. С 2022 года в зданиях, в которых имеются очаги отопления, работающие на твердом топливе, обязательно должен быть не только дымовой датчик, но и датчик угарного газа.