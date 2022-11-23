Мнение ⟩ Чем опасен прагматизм Европы в отношении Китая?

Насущным для Европы является вопрос о диверсификации поставок энергоносителей из других стран, а также о наличии партнеров-единомышленников, которые разделяли бы с ней озабоченность глобальным изменением климата.

Прагматичным кажется, в частности, более тесное сотрудничество с Китаем в области солнечной энергетики как одного из видов возобновляемой энергии. Это связывается с тем, что со своей 80-процентной долей на мировом рынке Китай занимает доминирующее положение в цепочке поставок солнечной энергии. На долю Китая приходится пятая часть мирового валового внутреннего продукта (ВВП), но Китай же и несет ответственность за одну треть мировых выбросов!

Понятно, почему возникает устойчивая иллюзия, что демократический мир должен пытаться взаимодействовать с этой страной в вопросах энергоснабжения и в конечном счете войны в Украине. Однако представление, что с Китаем следует вести себя «прагматично», есть следствие неопытности и источник потенциальных проблем.

Несмотря на кажущееся очевидным противопоставление «идеологии» и «прагматики», истинно прагматический подход означает отдаление от Китая. Это необходимо, чтобы отрезать Россию от любой поддержки с его стороны.