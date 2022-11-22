Украинец и россиянин создали крупный цифровой банк, который конкурирует с эстонским Wise
Финансовое приложение Revolut вышло на рынок в 2013 году
В 2019 году оно получило банковскую лицензию от Банка Литвы
Компания оценивается в 33 миллиарда долларов
В начале сентября брокерская фирма CMC Markets опубликовала исследование, согласно которому, судя по количеству поисковых запросов, Wise стал вторым по популярности цифровым банком в Европе и самым популярным в 18 европейских странах.
Основанная эстонцами финансово-технологическая компания со штаб-квартирой в Лондоне котируется на тамошней фондовой бирже, совсем немного уступая базирующемуся в Соединенном Королевстве стартапу Revolut. Если основатели Wise – эстонцы, то Revolut создали украинец Владислав Яценко и россиянин Николай Сторонский.
Николай родился в подмосковном городе Долгопрудный 21 июля 1984 года. Его отец, тоже Николай, высокопоставленный чиновник «Газпрома» и руководит научным подразделением корпорации. В начале сентября Украина ввела санкции против Сторонского-старшего, после чего Сторонский-младший, резко критиковавший войну в Украине, отказался от российского гражданства.
Младший Сторонский имеет магистерскую степень по физике, полученную в Московском физико-техническом институте, а также степень магистра экономики Российской экономической школы. В школьные годы юноша занимался боксом, позже – плаванием, став чемпионом России по этому виду спорта.
Бурный рост
Первым рабочим местом Сторонского стал ныне печально известный инвестиционный банк Lehman Brothers, где будущий банкир работал трейдером, но ушел оттуда перед банкротством в начале 2008 года в крупный швейцарский банк Credit Suisse. Этот банк он покинул в 2013 году и взялся за создание Revolut.
Revolut, популярный также в Эстонии, вышел на рынок в 2015 году с банковской картой и приложением, что за небольшую комиссию позволяло туристам легко расплачиваться в евро, долларах или британских фунтах.
Как и Wise, Revolut начал быстро расти и привлекать капитал. В середине июля 2021 года (вскоре после выхода Wise на биржу) компания привлекла 800 миллионов долларов, увеличив свою капитализацию до 33 миллиардов.
В этом раунде финансирования миллиардером стал и второй соучредитель – обладатель двойного гражданства (Украины и Великобритании), технический директор предприятия Владислав Яценко, владеющий, по данным Forbes, четырьмя процентами акций компании. Лицом компании является Сторонский, а о Яценко мало что известно.
До Revolut он работал в таких крупных банках, как UBS, Deutsche Bank и Credit Suisse. Forbes оценивает состояние Сторонского в 7,1 миллиарда долларов, а состояние Яценко – в 1,1 миллиарда.
В 2019 году Revolut получил от Центрального банка Литвы лицензию Европейского центрального банка вместе с разрешением на операции с электронными деньгами.
Но на рынок Соединенных Штатов Америки Revolut вышел через фондовый рынок, позволив торговать акциями без комиссии как на Нью-Йоркской фондовой бирже, так и на Nasdaq. Затем были наняты люди с большим опытом в банковской сфере, с помощью которых Revolut начал сотрудничество с платежным гигантом Visa, одномоментно открывшим для них 24 новых рынка.
Revolut продолжил расширяться и в прошлом году получил банковские лицензии в Бельгии, Испании, Ирландии, Лихтенштейне, Люксембурге, Нидерландах, Швеции, Германии, Финляндии и Дании. С апреля прошлого года Revolut присутствует на индийском рынке, а в сентябре этого года компания объявила о расширении на Мексику и Бразилию.
Помимо использования традиционных финансовых услуг, у клиентов Revolut имеется возможность окунуться в мир киберактивов, потому что Revolut может конвертировать Bitcoin, Ethereum, Litecoin и целый ряд других криптовалют в 25 традиционных валют. В настоящее время у Revolut около 18 миллионов клиентов, и в среднем через компанию проходит 150 миллионов транзакций в месяц.
Издание Financial Times несколько лет назад писало, что предприятие прославилось довольно тяжелыми условиями труда, длинными рабочими днями и тем, что даже выходные часто приходится проводить в офисе. От сотрудников финтех-стартапов действительно ожидается, что они будут работать сверхурочно, но даже по их меркам ситуация в Revolut была экстремальной.
Технологический журнал Wired изучил истории сотрудников, покинувших Revolut несколько лет назад, и выяснилось, что из 147 ушедших 80 процентов проработали там менее года, а более половины из них не продержались и полгода.
«Когда я пришел в Revolut, там было семь региональных руководителей, а через год остался только один. Двое из них были уволены менее чем через семь недель после выхода на работу», – признался журналу источник, пожелавший остаться анонимным.
Соучредитель и исполнительный директор Николай Сторонский рассказал, что он приходит на работу в восемь утра, а уходит в десять вечера. Он отверг обвинения в том, что персонал перерабатывает, хоть и согласился с тем, что как руководитель он очень требователен. «Для того чтобы сделать мир лучше, нужно рушить границы, – объясняет Сторонский. – Но для этого придется хорошенько поднапрячься и пожертвовать своим временем».
Первая прибыль
Revolut еще не опубликовал финансовые результаты за прошлый год, но Сторонский сказал The Sunday Times, что прибыль компании была очень хорошей и что это первая прибыль предприятия. Согласно показателям, опубликованным в базе данных Британского реестра компаний, в 2020 году убыток компании составил 207,9 миллиона британских фунтов стерлингов (237 миллионов евро).
Новостной портал Sifted, в фокусе которого находятся европейские стартапы, написал в середине прошлого месяца, что Revolut является одним из главных претендентов на звание первого европейского суперприложения. Так называют приложения, с помощью которых можно делать практически все, от заказа еды до оформления страховки. Эталонными суперприложениями считаются китайские и азиатские приложения WeChat, Grab и Gojek, но в Северной Америке и Европе аналога им пока нет. Сам Revolut называет себя «финансовым суперприложением», и с таким определением соглашаются многие инвесторы.
У Revolut 54 продукта, начиная от дебетовой карты и банковского счета для торговли криптовалютами и заканчивая страхованием путешествий и коммерческим банкингом. В октябре Revolut открыл в Ирландии приложение для шопинга Revolut Shop. Кстати, помимо Revolut, Sifted рассматривает в качестве серьезных кандидатов на звание суперприложения шведскую финтех-компанию Klarna и наш Bolt.
Комментарий
Удобный, признанный и надежный
КАРЛ-РОБЕРТ ПУХМ, экономический обозреватель и пользователь Revolut
О цифровом банке Revolut я впервые услышал в 2019 году. Это было то время, когда Apple уже вывел на эстонский рынок свою систему бесконтактных платежей Apple Pay, но местные банки это техническое решение еще не внедрили. Поскольку у современных цифровых банков, в том числе и у Revolut, такая возможность имелась с самого начала, несколько моих друзей и знакомых скачали себе на смартфон приложение Revolut и показали, как это все работает.
Хотя на сегодня все крупные эстонские банки и предлагают поддержку системы бесконтактной оплаты, я продолжаю пользоваться услугами гиганта цифрового банкинга. У меня на это две причины.
Во-первых, виртуальной банковской картой Revolut можно расплатиться и у тех иностранных продавцов или поставщиков цифровых услуг, которые не принимают дебетовые карты эстонских банков.
Во-вторых, я начал использовать Revolut для подписки на ежемесячные платные услуги. Мне кажется, проще и безопаснее не иметь на счету лишних денег, которые могут быть списаны из-за того, что вы не успели вовремя приостановить услугу по завершении пробного периода.
Кроме этого, Revolut пригодится, когда вы находитесь за границей, потому что обменные курсы и платы за транзакции часто ниже, чем у традиционных банков. Более того, с физической картой Revolut вы можете бесплатно снять до 200 евро практически в любом банкомате. Учитывая, что за базовый пакет Revolut абонентская плата не взимается, а подключение к услуге занимает всего пару минут, то это, как мне кажется, хорошее и достойное предложение.