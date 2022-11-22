Украинец и россиянин создали крупный цифровой банк, который конкурирует с эстонским Wise

Издание Financial Times несколько лет назад писало, что предприятие прославилось довольно тяжелыми условиями труда, длинными рабочими днями и тем, что даже выходные часто приходится проводить в офисе. От сотрудников финтех-стартапов действительно ожидается, что они будут работать сверхурочно, но даже по их меркам ситуация в Revolut была экстремальной.

Технологический журнал Wired изучил истории сотрудников, покинувших Revolut несколько лет назад, и выяснилось, что из 147 ушедших 80 процентов проработали там менее года, а более половины из них не продержались и полгода.

«Когда я пришел в Revolut, там было семь региональных руководителей, а через год остался только один. Двое из них были уволены менее чем через семь недель после выхода на работу», – признался журналу источник, пожелавший остаться анонимным.

Соучредитель и исполнительный директор Николай Сторонский рассказал, что он приходит на работу в восемь утра, а уходит в десять вечера. Он отверг обвинения в том, что персонал перерабатывает, хоть и согласился с тем, что как руководитель он очень требователен. «Для того чтобы сделать мир лучше, нужно рушить границы, – объясняет Сторонский. – Но для этого придется хорошенько поднапрячься и пожертвовать своим временем».

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