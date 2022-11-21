Не останьтесь без денег! Мошенники от имени Omniva рассылают опасные письма

В Omniva сообщили, что им известно о данной мошеннической схеме. Если вы позвоните по информационному номеру предприятия, автоответчик поделится инструкциями о том, как распознать мошенничество.

Мошенники просят ввести данные банковской карточки. Фото: Kuvatõmmis

​Распознать мошенническое письмо на самом деле просто, потому что, например, оно только на английском языке (Omniva так не делает) и отправлено со странного адреса – в данном случае omniva@formstack.com. Первая часть адреса электронной почты как бы намекает на отношение к Omniva, но подобный адрес может себе сделать любой желающий. А вторая половина адреса дает нам четко понять, что речь идет о людях с плохими намерениями, поскольку адрес отправителя не имеет ничего общего с почтовым предприятием.

«Несмотря на это, сначала и я сам повелся на это, потому что как раз жду посылку, которая немного задерживается», – сказал один из получателей мошеннического письма. – Я довольно быстро осознал, что это может быть мошенничество. Чтобы убедиться в этом, я позвонил в службу поддержки клиентов Omniva».