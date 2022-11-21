Круузе: ЕС слишком сильно зависит от импортируемых минеральных удобрений

По мнению министра сельского хозяйства, необходимо проанализировать альтернативные технологии и поощрять их широкое внедрение. «Мы должны способствовать продвижению биоэкономики и экономики замкнутого цикла, производство и использование синего и зеленого аммиака в удобрениях имеет важное значение», – заявил Крузе в пресс-релизе. По его словам, это будет способствовать достижению экологических целей и в то же время снизит зависимость производителей от ресурсов производства ископаемого топлива.

В то же время, по мнению Круузе, при восстановлении природы необходимо учитывать особенности природы каждой страны. «В Эстонии торфяная почва часто чередуется с минеральной почвой в пределах одного участка земли, что затрудняет, например, повторное заболачивание», – пояснил Круузе.

По его словам, с точки зрения сельского хозяйства восстановление сельскохозяйственных угодий с осушенной торфяной почвой путем поднятия уровня воды является заботой об Эстонии. «Восстановительной мерой мы должны считать также восстановление участков с осушенными торфяными почвами в постоянные пастбища, которые представляют собой земли, богатые жизнью», – считает он.