На процессе по делу Вячеслава Леэдо ни один из подсудимых не признал себя виновным

Ляэнеская окружная прокуратура в январе 2022 года направила в суд уголовное дело в отношении руководящих работников судовой компании Saaremaa Laevakompanii, в котором обвинения были предъявлены шести физическим лицам и одному юридическому лицу.

Бывшему члену совета судовой компании Saaremaa Laevakompanii Вячеславу Леэдо и другим обвиняемым прокуратура вменяет в вину то, что своими начавшимися в 2016 году действиями они сознательно и значительно нанесли вред имущественному положению судовой компании Saaremaa Laevakompanii.

Согласно обвинению, в начале 2016 года из судовой компании Saaremaa Laevakompanii было выведено четыре миллиона евро, когда судовая компания Saaremaa Laevakompanii приобрела акции Акционерного общества AS Holostov Kinnisvarahaldus, за которые заплатила более пяти млн евро, но справедливая цена которых была около миллиона.

Летом того же года судовая компания Saaremaa Laevakompanii учредила четыре новых товарищества с ограниченной ответственностью, которым совершила отчуждение находившихся в её собственности четырёх паромов, после чего эти четыре товарищества с ограниченной ответственностью были проданы предприятиям, находящимся в полном объёме под контролем АО AS Holostov Kinnisvarahaldus.

Согласно обвинению, эти сделки экономически не были целесообразными и необходимыми для судовой компании Saaremaa Laevakompanii, а также снова нанесли вред имущественному положению судовой компании Saaremaa Laevakompanii.