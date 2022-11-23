Украина на грани социального взрыва: работы все меньше, коррупция вернулась

Студентов не выпускают на учебу за границу

Проблемы с выездом возникают не только у простых украинских работяг. В Киеве в парке имени Тараса Шевченко студенты иностранных вузов записали обращение, адресованное кабинету министров и премьер-министру Украины Денису Шмыгалю. Таким способом активисты попытались привлечь внимание к проблеме с выездом за границу студентов-мужчин.

30 октября студенты уже собирались в международном пункте пропуска «Шегини», пытаясь пересечь госграницу, однако снова получили отказ от украинских пограничников. По словам активистов, до июля студентам призывного возраста можно было выехать на обучение в иностранном университете. В настоящее время пограничники отказывают абитуриентам в пересечении границы, несмотря на наличие всех необходимых разрешительных документов.

Комментарий

Вопрос надо решать уже сейчас!

ВИКТОР АНДРУСИВ, бывший советник Министерства внутренних дел

Виктор Андрусив. Фото: личный архив

Вопрос выезда мужчин за границу однозначно будет решен, мы не можем затягивать его. У нас настолько масштабная экономическая катастрофа, что мы просто не в состоянии блокировать дополнительные возможности заработка для украинских семей. Проблема в том, что чем дольше этот вопрос не решается, тем больше проблем будет возникать. Проблема не в том, разрешать или нет, а как разрешать. Я предлагаю создать институт страховых взносов, которые мужчины смогут получить назад по возвращении на родину. Мне кажется, что сумма около трех тысяч долларов будет вполне достаточной.

Ограничения – это возможности для коррупции

ТАРАС ЧМУТ, руководитель благотворительного фонда помощи армии «Повернись живим»

Тарас Чмут. Фото: личный архив

В целом я скептично отношусь к тому, чтобы государство запрещало выезжать мужчинам призывного возраста. Как человек, который был в армии, уверенно могу сказать: немотивированный боец, которого пригнали силой, только создает проблемы. Такой человек находит себе подобных, и когда их уже трое, это проблема на уровне роты. Они деморализуют личный состав, постоянно им что-то не так. И во-вторых, не все приспособлены к войне и не всех надо туда гнать. Большое счастье, что в Украине есть достаточное количество мужчин и женщин, которые готовы идти воевать. Кроме того, все же прекрасно понимают, что в Украине за деньги все всегда можно «порешать». Поэтому там, где государство что-то ограничивает, всегда открывается окно возможностей для коррупции.