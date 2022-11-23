Защита Отечества – конституционная обязанность каждого гражданина, говорится в статье 65 Конституции Украины. В стране после полномасштабного вторжения РФ стартовала всеобщая мобилизация в ряды вооруженных сил. Сколько украинцев встало под ружье, точно не известно, но украинский аналитический портал «Слово и дело» называет цифру в 700 тысяч военнослужащих только в ВСУ. Президент Владимир Зеленский летом 2022 года назвал цифру в миллион военнослужащих во всех силах обороны Украины, куда входят и СБУ, и Нацгвардия, и прочие силовики.
Украина на грани социального взрыва: работы все меньше, коррупция вернулась
В условиях войны армия – лучший работодатель, предоставляющий крышу над головой, постоянное трехразовое питание, повышенную зарплату и разнообразные льготы.
Но ВСУ не в состоянии принять на работу всех оставшихся без работы украинцев, особенно мужчин. Тем не менее выезд украинских студентов, дальнобойщиков и моряков за границу пока невозможен из-за перспективы их мобилизации. Об этом заявил советник Офиса президента Алексей Арестович в беседе с российским журналистом и правозащитником Марком Фейгиным.
Министерство экономики Украины оценивает падение ВВП страны на 35 процентов в 2022 году. Крупнейшие предприятия либо закрываются, либо консервируются собственниками до лучших времен. На плаву остается лишь средний и малый бизнес.
Когда будущего нет
Моя собеседница Татьяна сейчас находится в Германии. Но весной 2014 года из оккупированного российскими боевиками Луганска вместе с мужем она переехала в Ирпень, городок под Киевом. На новом месте жизнь начала налаживаться: муж нашел работу, Татьяна устроилась в агентство недвижимости, пара стала подумывать о покупке собственного жилья.
Но через восемь лет русский мир снова настиг луганчан: их квартира оказалась в самом центре боевых действий. В те дни муж сидел дома, так как за мужчинами велась тотальная охота, а Татьяна, преодолевая страх, лишь иногда выходила за продуктами. Когда обстрелы немного утихли, пара с большим риском для жизни выехала из Ирпеня.
Переждав боевые действия у знакомых в Черкасской области, супруги вернулись в освобожденный город уже в мае. И там они словно попали в другой мир. О работе в сфере недвижимости не было и речи, все сделки купли-продажи просто исчезли как вид. Лишь иногда риелторы заключают договоры об аренде недвижимости. Предприятие мужа Татьяны прекратило свое существование, пришло время проедания накоплений.
Летом Татьяна пыталась устроиться медсестрой в Киеве, но проезд к месту работы и продукты питания подорожали настолько, что заработок уходил в минус. Татьяна уехала к дочери в Германию, а ее муж, который по состоянию здоровья не может быть призван в ВСУ, остался в Украине: он все еще не теряет надежды найти работу в родной стране. Но с каждым днем его оптимизм тает.
Свобода за деньги
Житель Запорожья Сергей (имя изменено) купил себе инвалидность, заплатив врачам за определенные услуги около пяти тысяч долларов. Справка прокатила на границе, и в данный момент парень уже работает водителем где-то в Германии. О своем поступке он не сожалеет, так как не считает себя полезным для службы в армии. В Запорожье с работой дела обстоят еще хуже, чем под Киевом, поэтому Сергей пошел на этот риск.
А вот житель Днепра Антон – моряк дальнего плавания. Его судно перевозит грузы по всей Европе. В момент полномасштабного вторжения российской армии Антон был в отпуске в Украине. В апреле парень поехал искать сестру в Мариуполь. Но, разобравшись с семейными вопросами, он решил не возвращаться в Днепр. Моряк отправился через Россию в Эстонию и далее, найдя возможность присоединиться к своему экипажу.
Об этической стороне данных обстоятельств Антон говорить не захотел. «На мне висит ипотека, жена с детьми в Европе, родители в Днепре. Все они фактически живут за мой счет. Да я не против идти служить и защищать родину, но как-то слишком много финансовых обязательств на мне», – говорит Антон.
После 24 февраля украинское правительство запретило выезжать за границу всем мужчинам призывного возраста – от 18 до 60 лет. Но коррупционные лазейки работают. Желающие выехать приписывают себе многодетность, покупают инвалидность. Одна из самых популярных лазеек – выезд при помощи системы для волонтеров «Шлях» (по-украински «путь»). Дельцы регистрируют благотворительные фонды якобы для помощи армии, которые на самом деле занимаются организацией переправки мужчин через границу. Правительство пытается реагировать, но коррупционные схемы становятся все более изысканными.
Работа задаром?
Но в Киеве все же думают, что делать с безработными. Кабинет министров Украины вышел с инициативой под названием «Армия восстановления». Как это будет работать, пока точно не известно. На сайте Кабинета министров об этом сказано следующее.
«На сегодняшний день у нас две армии: одна защищает Украину на фронте, другая – работает. И все те, кто своим трудом также приближают нашу победу, составляют Армию восстановления. Люди, которые по разным причинам остались без работы, смогут присоединиться к этой армии посредством выполнения общественно-полезных работ по восстановлению страны. Причем оплата за такие работы будет производиться государством на уровне минимальной зарплаты, которая с октября составляет 6700 гривен».
В переводе на евро солдат Армии восстановления будет зарабатывать около 180 евро, тогда как арендовать в столице Украины квартиру с минимальными удобствами стоит около 300 евро. Не говоря уже о продуктах питания и проезде в общественном транспорте, которые с начала полномасштабного вторжения России подорожали в несколько раз.
Студентов не выпускают на учебу за границу
Проблемы с выездом возникают не только у простых украинских работяг. В Киеве в парке имени Тараса Шевченко студенты иностранных вузов записали обращение, адресованное кабинету министров и премьер-министру Украины Денису Шмыгалю. Таким способом активисты попытались привлечь внимание к проблеме с выездом за границу студентов-мужчин.
30 октября студенты уже собирались в международном пункте пропуска «Шегини», пытаясь пересечь госграницу, однако снова получили отказ от украинских пограничников. По словам активистов, до июля студентам призывного возраста можно было выехать на обучение в иностранном университете. В настоящее время пограничники отказывают абитуриентам в пересечении границы, несмотря на наличие всех необходимых разрешительных документов.
Студенты-мужчины, которые учатся в украинских вузах, не подлежат мобилизации, однако действующие правила не позволяют им выезжать за границу. Об этом украинским журналистам сообщил руководитель пресс-службы Государственной пограничной службы Андрей Демченко.
«С 14 сентября высшее военное руководство отменило возможность пересечения украинской границы студентами-мужчинами из-за массовых подделок документов. Согласно Закону о мобилизации, студенты не подпадают под мобилизацию, но в соответствии с Правилами пересечения границы, утвержденными Постановлением правительства №57, категория студентов не подпадает под пропуск», – констатирует Демченко.
Комментарий
Вопрос надо решать уже сейчас!
ВИКТОР АНДРУСИВ, бывший советник Министерства внутренних дел
Вопрос выезда мужчин за границу однозначно будет решен, мы не можем затягивать его. У нас настолько масштабная экономическая катастрофа, что мы просто не в состоянии блокировать дополнительные возможности заработка для украинских семей. Проблема в том, что чем дольше этот вопрос не решается, тем больше проблем будет возникать. Проблема не в том, разрешать или нет, а как разрешать. Я предлагаю создать институт страховых взносов, которые мужчины смогут получить назад по возвращении на родину. Мне кажется, что сумма около трех тысяч долларов будет вполне достаточной.
Ограничения – это возможности для коррупции
ТАРАС ЧМУТ, руководитель благотворительного фонда помощи армии «Повернись живим»
В целом я скептично отношусь к тому, чтобы государство запрещало выезжать мужчинам призывного возраста. Как человек, который был в армии, уверенно могу сказать: немотивированный боец, которого пригнали силой, только создает проблемы. Такой человек находит себе подобных, и когда их уже трое, это проблема на уровне роты. Они деморализуют личный состав, постоянно им что-то не так. И во-вторых, не все приспособлены к войне и не всех надо туда гнать. Большое счастье, что в Украине есть достаточное количество мужчин и женщин, которые готовы идти воевать. Кроме того, все же прекрасно понимают, что в Украине за деньги все всегда можно «порешать». Поэтому там, где государство что-то ограничивает, всегда открывается окно возможностей для коррупции.