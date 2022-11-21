Модельер и предприниматель Оксана Тандит вступила в ряды Партии реформ и будет баллотироваться на выборах в Рийгикогу в районах Кристийне, Пыхья-Таллинн и Хааберсти.
Оксана Тандит решила заняться политикой: хочу внести вклад в развитие эстоноязычного образования
Оксана Тандит решила заняться политикой: хочу внести вклад в развитие эстоноязычного образования
«Для меня главные темы – это творческая экономика, малый бизнес и развитие эстоноязычного образования», – подчеркнула Тандит.
По словам председателя Партии реформ Каи Каллас, активные и умные женщины в политике нужны всегда: «Я очень рада, что Оксана хочет внести свой вклад в творческую экономику и в развитие эстоноязычного образования».
Оксана Тандит – известный дизайнер-модельер, которому принадлежит собственный бренд, предприниматель и преподаватель. В Таллиннском университете изучала хореографию, в Тартуском университете – философию, иностранные языки и литературу.
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