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Оксана Тандит решила заняться политикой: хочу внести вклад в развитие эстоноязычного образования

rus.postimees.ee
Оксана Тандит решила заняться политикой: хочу внести вклад в развитие эстоноязычного образования
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Оксана Тандит.
Оксана Тандит. Фото: личный архив

Модельер и предприниматель Оксана Тандит вступила в ряды Партии реформ и будет баллотироваться на выборах в Рийгикогу в районах Кристийне, Пыхья-Таллинн и Хааберсти.

«Для меня главные темы – это творческая экономика, малый бизнес и развитие эстоноязычного образования», – подчеркнула Тандит.

По словам председателя Партии реформ Каи Каллас, активные и умные женщины в политике нужны всегда: «Я очень рада, что Оксана хочет внести свой вклад в творческую экономику и в развитие эстоноязычного образования».

Оксана Тандит – известный дизайнер-модельер, которому принадлежит собственный бренд, предприниматель и преподаватель. В Таллиннском университете изучала хореографию, в Тартуском университете – философию, иностранные языки и литературу.

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