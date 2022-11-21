Оксана Тандит решила заняться политикой: хочу внести вклад в развитие эстоноязычного образования

«Для меня главные темы – это творческая экономика, малый бизнес и развитие эстоноязычного образования», – подчеркнула Тандит.

По словам председателя Партии реформ Каи Каллас, активные и умные женщины в политике нужны всегда: «Я очень рада, что Оксана хочет внести свой вклад в творческую экономику и в развитие эстоноязычного образования».