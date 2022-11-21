С понедельника начнется тестирование отправки коротких оповещений об опасности

Об этом сообщила пресс-служба МВД, отметив, что сообщения будут отправляться на мобильные телефоны людям, находящимся в опасной зоне, в случае событий, угрожающих жизни, здоровью или государственной безопасности (например, пожар, массовые беспорядки, опасная пища). Отправителем сообщений об опасности является служба EE-ALARM.

Система будет отправлять сообщения участникам, не передавая при этом информацию исследователям, на какие номера мобильных телефонов было отправлено сообщение.

Перед тем, как запустить систему, Министерство внутренних дел проведет исследование восприятия коротких сообщений и понятности содержания уведомлений. Лицо, проводящее исследование, получит только информацию о том, сколько тестовых сообщений было отправлено. Данные, собранные в ходе исследования, будут обезличены, все личные данные будут удалены по окончании исследования. Согласие и обратную связь можно дать в среде LimeSurvey. Для участия в исследовании жителей Эстонии просят дать согласие по этой ссылке.

Тестовые SMS-уведомления будут рассылаться с 28 ноября по 10 декабря 2022 года. В этот же период проводится сбор обратной связи. Отзывы относительно SMS-уведомлений можно оставить как через онлайн-опрос, так и по телефону. Среди участников исследования будет разыграно 10 комплектов недельных антикризисных запасов.