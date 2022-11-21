В стране протестируют отправку коротких оповещений об опасности

Система пересылает сообщения участникам, но не передает информацию исследователям, на какие номера мобильных телефонов было отправлено сообщение. Человек, проводящий опрос, получает только информацию о том, сколько тестовых сообщений было отправлено.

Данные, собранные в ходе опроса, будут обезличены, а все личные данные будут удалены по окончании опроса. Согласие и обратная связь запрашиваются в среде LimeSurvey. Для участия в исследовании вас просят дать согласие по этой ссылке.

Вице-канцлер МВД по урегулированию кризисов Виола Мурд сказала, что для качественной разработки уведомлений об угрозах необходима информация о том, как быстро люди замечают сообщение и насколько хорошо понимают его содержание. «Мы приглашаем людей протестировать и оставить отзыв о нем. Важно знать, что в момент получения тестовых сообщений в районе нет реальной опасности, и людям не нужно беспокоиться о безопасности», – добавляет Мурд.

Рассылка тестовых сообщений вместе со сбором отзывов будет проходить с 28 ноября по 10 декабря. Отзывы о SMS можно оставить как с помощью онлайн-опроса, так и телефонного звонка. Отправителем сообщения о тревоге является EE-ALARM.

Сообщения о чрезвычайных ситуациях на основе местоположения являются частью общей системы оповещения о чрезвычайных ситуациях, которая также включает сирены и другие национальные оповещения о чрезвычайных ситуациях, передаваемые через социальные и традиционные СМИ.