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В стране протестируют отправку коротких оповещений об опасности

BNS
В стране протестируют отправку коротких оповещений об опасности
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SMS. Фото иллюстративное.
SMS. Фото иллюстративное. Фото: Imago Stock&people Via Www.imago-images.de

В Эстонии будет проведено тестирование и исследование по отправке сообщения на мобильные телефоны людей в случае угрозы жизни, здоровью или национальной безопасности. Среди участников исследования будет разыграно 10 комплектов недельных антикризисных запасов.

Система пересылает сообщения участникам, но не передает информацию исследователям, на какие номера мобильных телефонов было отправлено сообщение. Человек, проводящий опрос, получает только информацию о том, сколько тестовых сообщений было отправлено.

Данные, собранные в ходе опроса, будут обезличены, а все личные данные будут удалены по окончании опроса. Согласие и обратная связь запрашиваются в среде LimeSurvey. Для участия в исследовании вас просят дать согласие по этой ссылке.

Вице-канцлер МВД по урегулированию кризисов Виола Мурд сказала, что для качественной разработки уведомлений об угрозах необходима информация о том, как быстро люди замечают сообщение и насколько хорошо понимают его содержание. «Мы приглашаем людей протестировать и оставить отзыв о нем. Важно знать, что в момент получения тестовых сообщений в районе нет реальной опасности, и людям не нужно беспокоиться о безопасности», – добавляет Мурд.

Рассылка тестовых сообщений вместе со сбором отзывов будет проходить с 28 ноября по 10 декабря. Отзывы о SMS можно оставить как с помощью онлайн-опроса, так и телефонного звонка. Отправителем сообщения о тревоге является EE-ALARM.

Сообщения о чрезвычайных ситуациях на основе местоположения являются частью общей системы оповещения о чрезвычайных ситуациях, которая также включает сирены и другие национальные оповещения о чрезвычайных ситуациях, передаваемые через социальные и традиционные СМИ.

Система разрабатывается Министерством внутренних дел и Центром реагирования на чрезвычайные ситуации в сотрудничестве с Министерством экономики и коммуникаций и Государственным фондом информационных коммуникаций.

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