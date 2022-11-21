Пн, 21.11.2022
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
Искать

ЧМ по-катарски: Вместо 60 000 болельщиков стадион вместил 67 000

rus.postimees.ee
ЧМ по-катарски: Вместо 60 000 болельщиков стадион вместил 67 000
Facebook Messenger LinkedIn OK Telegram Twitter
Comments
Публика на стадионе "Аль-Байт" во время матча Катар - Эквадор.
Публика на стадионе "Аль-Байт" во время матча Катар - Эквадор. Фото: IMAGO/Matthias Koch

Вчера стартовал чемпионат мира по футболу 2022, который в этот раз проводится в Кватаре. В матче открытия команда хозяев встретилась со сборной Эквадора, которой проиграла со счетом 0:2. При этом на матч собралось намного больше болельщиков, чем официально смог вместить стадион.

Матч открытия проходил на стадионе «Аль-Байт». Лощадка, которая была сдана в эксплуатацию 30 ноября прошлого года, вмещает почти 60 000 зрителей. Но по странному стечению обстоятельств, вчера на матче открытия тут оказалось намного больше людей.

По официальным данным, опубликованным FIFA, получается, что матч посетило 67 372 человека. Еще более странным ситуацию делал тот факт, что в ходе матча на трибунах виднелось множество пустых мест.

Как бы то ни было с фактическим числом болельщиков, это не помогло катарцам победить. Это был первый чемпионат мира, на котором страна-хозяйка не смогла обыграть соперника. Это удивительно, ведь накануне вовсю ходили слухи о том, что Катар ради победы подкупил эквадорцев.

Но, судя по игре хозяев чемпионата, ни одни деньги мира не смогли сотворить чудо, а зрители начали покидать трибуны не дождавшись завершения матча.

Ключевые слова
Наверх