ЧМ по-катарски: Вместо 60 000 болельщиков стадион вместил 67 000

Матч открытия проходил на стадионе «Аль-Байт». Лощадка, которая была сдана в эксплуатацию 30 ноября прошлого года, вмещает почти 60 000 зрителей. Но по странному стечению обстоятельств, вчера на матче открытия тут оказалось намного больше людей.

По официальным данным, опубликованным FIFA, получается, что матч посетило 67 372 человека. Еще более странным ситуацию делал тот факт, что в ходе матча на трибунах виднелось множество пустых мест.

Как бы то ни было с фактическим числом болельщиков, это не помогло катарцам победить. Это был первый чемпионат мира, на котором страна-хозяйка не смогла обыграть соперника. Это удивительно, ведь накануне вовсю ходили слухи о том, что Катар ради победы подкупил эквадорцев.