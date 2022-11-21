Советский памятник на братской могиле на кладбище Паулусе в Тарту получил новую надгробную плиту с измененным тесктом.
Новый облик советского памятника на кладбище Паулусе в Тарту
Новый облик советского памятника на кладбище Паулусе в Тарту
Текст «Вечная честь героям, павшим в битве за свободу и независимость нашей Родины», стоявший на советском памятнике, противоречил исторической картине событий Второй мировой войны.
Текст надгробного памятника на кладбище Паулусе был изменен вместе с перезахоронением останков, найденных в районе советского памятника Раади на кладбище Рахумяэ, хотя там надгробные плиты с таким же текстом были установлены ранее.
Надгробия для двух кладбищ обошлись в 5500 евро, взятые из резервного фонда города.
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