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Новый облик советского памятника на кладбище Паулусе в Тарту

Лийза Салекешина
Новый облик советского памятника на кладбище Паулусе в Тарту
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Памятник на братской могиле красноармейцев на кладбище Паулусе получил новую надгробную плиту с надписью
Памятник на братской могиле красноармейцев на кладбище Паулусе получил новую надгробную плиту с надписью Фото: Kristjan Teedema

Советский памятник на братской могиле на кладбище Паулусе в Тарту получил новую надгробную плиту с измененным тесктом.

Текст «Вечная честь героям, павшим в битве за свободу и независимость нашей Родины», стоявший на советском памятнике, противоречил исторической картине событий Второй мировой войны.

Тарту. Эстония, 21 ноября 2022 г. - Памятник на кладбище Паулусе в память о жертвах Второй мировой войны Tartu Postimees
Тарту. Эстония, 21 ноября 2022 г. - Памятник на кладбище Паулусе в память о жертвах Второй мировой войны Tartu Postimees Фото: Kristjan Teedema

Текст надгробного памятника на кладбище Паулусе был изменен вместе с перезахоронением останков, найденных в районе советского памятника Раади на кладбище Рахумяэ, хотя там надгробные плиты с таким же текстом были установлены ранее.

Надгробия для двух кладбищ обошлись в 5500 евро, взятые из резервного фонда города.

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