Новый облик советского памятника на кладбище Паулусе в Тарту

Текст «Вечная честь героям, павшим в битве за свободу и независимость нашей Родины», стоявший на советском памятнике, противоречил исторической картине событий Второй мировой войны.

Тарту. Эстония, 21 ноября 2022 г. - Памятник на кладбище Паулусе в память о жертвах Второй мировой войны Tartu Postimees

Текст надгробного памятника на кладбище Паулусе был изменен вместе с перезахоронением останков, найденных в районе советского памятника Раади на кладбище Рахумяэ, хотя там надгробные плиты с таким же текстом были установлены ранее.