Самолеты на запчасти. Как долго смогут летать лайнеры в России

Вопреки прогнозам многих экспертов, после введения санкций в отношении РФ из-за войны против Украины российская гражданская авиация пока не прекратила свое существование. После вторжения России в соседнюю страну западные страны закрыли свое небо для российских самолетов. Многочисленные авиакомпании прекратили сотрудничество с российскими партнерами, а авиастроители Airbus и Boeing перестали поставлять в Россию запчасти для авиалайнеров.

Многие считали, что российская гражданская авиация в такой ситуации не продержится и двух недель. Но полгода спустя все выглядит не так. Для большинства российских пассажиров, во всяком случае внутри страны, ничего не изменилось. Как это возможно?

«Все зависит от комбинации различных причин», – говорит американский авиационный эксперт Ричард Абулафиа из консалтинговой фирмы AeorDynamic Advisory. «Санкции, которые можно обойти, имеющийся запас комплектующих, креативное решение проблем и разбор на запчасти существующего авиапарка», – поясняет эксперт.

Что спасло гражданскую авиацию

Российские авиакомпании до войны имели более 800 самолетов, большинство из которых были произведены на Западе. В общей сложности в 2019 году, до пандемии коронавируса, более 120 млн пассажиров воспользовались услугами российских авиалиний, такие данные предоставляет «Аэрофлот». Более половины из них пользовались международными рейсами. С момента начала полномасштабной войны РФ против Украины эти интернациональные маршруты из-за санкций почти полностью отменены.