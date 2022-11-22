Депутаты правящего большинства Нарвского городского собрания заявили, что больше не смогут доверять ведение заседаний председателю, выбранному из своих же рядов, пока он не будет вести себя хорошо. Коллеги по коалиции сообщили Владимиру Жаворонкову, что не ощущают себя правящим большинством. Из-за кардинальных расхождений со своим предводителем по бюджетным вопросам они оказались в худшем положении, чем оппозиция.
Политскандал в Нарве: политики яростно спорят о бюджетных деньгах
Тихо подкралась беда
Принятие дополнительных бюджетов, позволяющих корректировать доходы и расходы города в течение года – традиция обычная.
В этот раз нарвские депутаты медлили, так как перед городом стояла задача до конца года отыскать дополнительные суммы на оплату подорожавших коммунальных услуг в детских садах, школах, социальных и спортивных объектах и других учреждениях города. Но никто не мог предположить, что основная проблема в принятии дополнительного бюджета – это не поиск денег, а личная позиция председателя городского собрания.
В ходе муниципальных выборов 2021 года Нарвское городское собрание претерпело кардинальные изменения. Место бессменного центристского большинства заняла коалиция, состоящая из фракции Narva Tulevik («Будущее Нарвы») и представителей партии «Ээсти 200». Тогда в качестве компромиссной фигуры на пост председателя городского собрания коалиция выбрала Владимира Жаворонкова.
Поначалу он проявил себя как единомышленник своих много опытных коллег-депутатов по фракции. Однако на октябрьском заседании городского собрания Жаворонков неожиданно сообщил своим товарищам, что имеет отличное от своих партнеров по коалиции мнение. По словам его заместителя от «Ээсти 200» Дениса Ларченко, этот разговор состоялся за несколько минут до самой процедуры голосования и шокировал всех депутатов.
Более того, члены коалиции узнали, что одобрять дополнительный бюджет отказывается не только Жаворонков, но и еще двое участников коалиции. «Пришлось быстро искать поддержку извне. Мы попали в ситуацию, когда наши сторонники нас серьезно подвели, – рассказывает Денис Ларченко. – Счет времени шел на минуты. Пришлось пойти на уступки перед оппозицией, чтобы выполнить свои обязательства перед жителями Нарвы».
Ларченко убежден, что рассогласование точек зрения грозило непринятем дополнительного бюджета, в который было заложено решение жизненно важных вопросов. Но благодаря слаженным действиям коалиции и оппозиционных депутатов правящее большинство получило необходимый перевес в один голос, и дополнительный бюджет все же был принят.
В противном случае город не смог бы оплатить счета за электричество, компенсировать подорожание коммунального обслуживания городских объектов в связи с изменением тарифов (1,3 миллиона евро), заменить холодильную установку в Ледовом холле (435 тысяч евро), профинансировать дополнительные расходы в сферах образования, культуры и спорта, а также оплатить проект строительства нового детского сада по улице Харидузе, 10. В этом проекте предусмотрены единые коммуникации со строящимся зданием Эстонской гимназии (семь миллионов евро). Всего около 12 миллионов евро расходов.
Свой хуже чужих
Саботаж принятия дополнительного бюджета оказался полной неожиданностью не только для заместителя председателя горсобрания Дениса Ларченко, но и для Вадима Орлова (на фото), руководителя фракции Narva Tulevik, от которой Жаворонков и был выдвинут на пост председателя.
«Когда председатель горсобрания не голосует за бюджет, это проблема не только для коалиции, но и в целом для города. Мы пригласили Владимира, чтобы послушать, как он объяснит свое поведение и непонятную позицию по голосованию, – не перестает удивляться Орлов. – На заседании фракции мы обсудили этот эпизод и решили подождать, пока улягутся эмоции».
Председатель, в свою очередь, не согласен с тем, что его решение саботировать принятие дополнительного бюджета продиктовано эмоциями.
«У меня и у членов фракции противоположные точки зрения. Это нормально. Но в Нарве сроду не было особой демократии, когда люди голосуют по-разному. Мне кажется, прошли времена, когда по указке все голосуют, – разводит руками Владимир. – У меня большой вопрос к этим терминам – «фракционная дисциплина», «коалиционная дисциплина». Неужели ни у кого из депутатов не может быть собственного мнения ни по одному вопросу?»
По мнению Жаворонкова, он вместе со своими коллегами по коалиции должен достигать консенсуса. Или его надо искать в зале заседания, потому что нельзя все ограничивать только коалицией и фракцией.
«Есть и другие депутаты. Надо идти разговаривать, и это нормальный процесс – поиск консенсуса, процесс демократический, – уверяет Владимир товарищей по коалиции, устроивших ему проработку. – А про вотум недоверия пока ничего никто не говорил. Откуда это все прилетело? Если честно, я не хочу заниматься этими детскими играми в песочнице».
Цена демократии
Однако не все упирается в демократические основы принятия решений, которые, по мнению Владимира Жаворонкова, нарушают члены правящего большинства.
По словам Дениса Ларченко, на предварительном обсуждении плана принятия дополнительного бюджета участники коалиции решили не давать денег на ремонт комнат в общежитиях Нарвы. В текущем году на это уже выделяли порядка 200 тысяч евро, но отчета о расходовании средств, как и о планах дальнейших работ, город до сих пор не получил.
«Мы решили запланированные ремонтные деньги оставить в резервном фонде города, пока не будет ясно, сколько и на что именно тратятся выделяемые суммы. Необходимо также проверить, насколько качественно и прозрачно ведутся работы, – объясняет отказ в финансировании Ларченко. – Видимо, из-за этого Владимир Жаворонков, Анна Коваленко и Андрей Яковлев решили голосовать против дополнительного бюджета».
Трудно не согласиться с Ларченко, учитывая, что все трое являются членами Совета Narva Linnaelamu, куда и должны были поступить бюджетные деньги. Организация, для которой так рьяно добивались финансирования Владимир Жаворонков, Анна Коваленко и Андрей Яковлев, занимается управлением и использованием муниципального жилого фонда. В управлении компании Narva Linnaelamu находятся семь общежитий города и муниципальные квартиры в жилых домах. И цена конфликта участников коалиции с Владимиром Жаворонковым составляет около 150 000 евро.
По мнению многих участников коалиции, после такого финансово-политического демарша доверять Жаворонкову ведение заседания горсобрания в полном объеме они больше не могут. Хотя, как заявляет Вадим Орлов, об альтернативе нынешнему председателю говорить рано.
«Если он поймет, что политика – это командная работа и решения принимаются большинством и коллегиально, вотума не будет, – говорит Вадим. – Все зависит от того, насколько Владимир Жаворонков повзрослеет и станет серьезным политиком». Есть и более решительно настроенные депутаты, выразителем мнений которых является Денис Ларченко. По его мнению, вотум недоверия председателю – вопрос времени.
Участники коалиции считают, что искать замену надо среди своих. После возможного ухода Жаворонкова весьма вероятно, что с ним уйдут его коллеги по Narva Linnaelamu Анна Коваленко и Андрей Яковлев. А это значит, что для сохранения большинства коалиции необходимо компенсировать потерю трех депутатов. Денис Ларченко убежден, что сотрудничество с оппозицией возможно.