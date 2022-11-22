Политскандал в Нарве: вотум недоверия лучше, чем визит полиции

Председатель, в свою очередь, не согласен с тем, что его решение саботировать принятие дополнительного бюджета продиктовано эмоциями.

«У меня и у членов фракции противоположные точки зрения. Это нормально. Но в Нарве сроду не было особой демократии, когда люди голосуют по-разному. Мне кажется, прошли времена, когда по указке все голосуют, – разводит руками Владимир. – У меня большой вопрос к этим терминам – «фракционная дисциплина», «коалиционная дисциплина». Неужели ни у кого из депутатов не может быть собственного мнения ни по одному вопросу?»

По мнению Жаворонкова, он вместе со своими коллегами по коалиции должен достигать консенсуса. Или его надо искать в зале заседания, потому что нельзя все ограничивать только коалицией и фракцией.

Владимир Жаворонков. Фото: Ilja Smirnov/Põhjarannik

«Есть и другие депутаты. Надо идти разговаривать, и это нормальный процесс – поиск консенсуса, процесс демократический, – уверяет Владимир товарищей по коалиции, устроивших ему проработку. – А про вотум недоверия пока ничего никто не говорил. Откуда это все прилетело? Если честно, я не хочу заниматься этими детскими играми в песочнице».

Цена демократии

Однако не все упирается в демократические основы принятия решений, которые, по мнению Владимира Жаворонкова, нарушают члены правящего большинства.