А как же кризис? В Эстонии продажи новых машин выросли на 25%

Как передала пресс-служба AMTEL, в октябре покупателям в странах Евросоюза было поставлено 745 855 новых легковых автомобилей, что на 12,2% превышает показатель октября прошлого года.

По данным Европейской ассоциации автопроизводителей (ACEA), за десять месяцев этого года было продано чуть более 7,5 млн новых легковых автомобилей, что на 8,1% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

На крупнейшем автомобильном рынке Европы, в Германии, продажи в октябре выросли на 16,8%, но и на других крупных рынках также наблюдался сильный рост: в Италии на 14,6%, в Испании на 11,7% и во Франции на 5,5%.