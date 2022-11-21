По данным Эстонской ассоциации предприятий по продаже и обслуживанию автомобилей (AMTEL), продажи новых легковых автомобилей в странах Евросоюза растут третий месяц подряд, но итоги десяти месяцев все еще ниже прошлогодних показателей.
А как же кризис? В Эстонии продажи новых машин выросли на 25%
Как передала пресс-служба AMTEL, в октябре покупателям в странах Евросоюза было поставлено 745 855 новых легковых автомобилей, что на 12,2% превышает показатель октября прошлого года.
По данным Европейской ассоциации автопроизводителей (ACEA), за десять месяцев этого года было продано чуть более 7,5 млн новых легковых автомобилей, что на 8,1% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
На крупнейшем автомобильном рынке Европы, в Германии, продажи в октябре выросли на 16,8%, но и на других крупных рынках также наблюдался сильный рост: в Италии на 14,6%, в Испании на 11,7% и во Франции на 5,5%.
Из трех стран Балтии продажи новых легковых автомобилей больше всего выросли в Латвии. В Литве продажи новых машин выросли на 9,9 процента и в Эстонии — на 24,9 процента.