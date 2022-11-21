Игрок сборной Эстонии по баскетболу Каспар Трейер спустя три месяца вновь вернулся на площадку и помог своей команде «Сассари» (Италия) выиграть у «Скафати» со счетом 86:76.
Оправившийся после тяжелой травмы эстонский баскетболист помог победить своей команде
Оправившийся после тяжелой травмы эстонский баскетболист помог победить своей команде
Последнюю игру Трейер провел 19 августа, тогда он вышел в майке эстонской сборной против Латвии. В той игре он неудачно поскользнулся и так сильно упал на локоть, что сломал головку лучевой кости.
Каспару пришлось перенести операцию, однако сейчас, спустя три месяца, он полностью здоров и вышел на площадку, причем игра была весьма успешной.
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