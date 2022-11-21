Руководитель команды M-Sport Ричард Милленер подтвердил, что с Оттем Тянаком, недавно покинувшем Hyundai, ведутся переговоры.
M-Sport ведет переговоры с Тянаком
После ухода эстонского гонщика из команды, появилось множество спекуляций. Но сейчас Милленер подтвердил, что команда ведет переговоры с Тянаком.
«Как я сказал, мы говорим со всеми. В их числе Тянак и Себастьен (Леб – ред.). Мы уверены, что наш Ford Puma способен составить конкуренцию машинам Rally1 и знаем, что у нас есть на будущий сезон», - сообщил Ричард Милленер порталу WRC.
По словам руководителя команды, M-Sport не торопится, поскольку список гонщиков для первого ралли чемпионата мира (ралли Монте-Карло) будет утвержден лишь 16 декабря и до этого времени попробуют собрать команду.
Помимо Тянака и Леба, переговоры ведутся также с Гусом Гринсмитом и Пьером-Луи Лубе.
Присоединение Тянака к M-Sport выглядит логичным еще и по той причине, что на прошлой неделе команда отказалась от услуг ее ведущего гонщика Крейга Брина. Тогда Милленер отметил, что для будущего сезона будут набираться конкурентоспособные гонщики.