M-Sport ведет переговоры с Тянаком

После ухода эстонского гонщика из команды, появилось множество спекуляций. Но сейчас Милленер подтвердил, что команда ведет переговоры с Тянаком.

«Как я сказал, мы говорим со всеми. В их числе Тянак и Себастьен (Леб – ред.). Мы уверены, что наш Ford Puma способен составить конкуренцию машинам Rally1 и знаем, что у нас есть на будущий сезон», - сообщил Ричард Милленер порталу WRC.

По словам руководителя команды, M-Sport не торопится, поскольку список гонщиков для первого ралли чемпионата мира (ралли Монте-Карло) будет утвержден лишь 16 декабря и до этого времени попробуют собрать команду.

Помимо Тянака и Леба, переговоры ведутся также с Гусом Гринсмитом и Пьером-Луи Лубе.