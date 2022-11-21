Землетрясение в Индонезии: более 60 человек погибли, сотни ранены

Агентство по ликвидации последствий стихийных бедствий Индонезии (BNPB) сообщило, что погибли 62 человека. По последним данным, под обрушившимися зданиями оказались не менее 25 человек.

Представитель BNPB Абдул Мухари сказал, что поиски будут продолжаться всю ночь.

«Есть жители, запертые в изолированных местах... поэтому мы предполагаем, что число раненых и погибших будет расти со временем».

BNPB сообщила, что более 2200 домов были повреждены и более 5300 человек были вынуждены покинуть свои дома.

Эпицентром землетрясения стал город Чианджур, примерно в 75 км к юго-востоку от столицы Джакарты.

Национальное агентство по стихийным бедствиям (BNPB), чьи данные в понедельник отставали от местных властей на местах, сообщило на пресс-конференции, что до 700 человек получили ранения и более 300 домов повреждены или разрушены.

По словам Германа Сухермана, правительственного чиновника из Чианджура, в этом районе было отключено электричество, что нарушило работу связи, добавив, что люди в районе Кугенанга не могут быть эвакуированы из-за оползня, блокирующего доступ.

Индонезия находится между так называемым «Тихоокеанским огненным кольцом», высоко сейсмически активной зоной, где встречаются различные плиты земной коры, вызывая большое количество землетрясений и извержений вулканов.