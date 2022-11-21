ГАЛЕРЕЯ ⟩ Пожилой водитель скончался вскоре после аварии

Оперативный дежурный полицейского участка Раквере Айнар Рейнманн напоминает всем участникам дорожного движения, что дорожные условия по-прежнему зимние и нужно быть особенно внимательным во время езды, выбирать скорость движения, соответствующую дорожным условиям, и соблюдать разумную дистанцию. Тем, кто еще не менял шины, ни в коем случае не следует ездить на летних, так как езда на них опасна для жизни даже при нынешних дорожных условиях.