Сегодня в 9:31 в Центр тревоги поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии, произошедшем около автозаправочной станции в Эбавере, где, по предварительным данным, водитель Škoda Octavia, направлявшийся в сторону Раквере из Вягева, повернул налево и не уступил дорогу приближающемуся Nissan Navara. Через несколько минут после аварии состояние здоровья 78-летнего водителя «шкоды» внезапно ухудшилось, и он скончался на месте.
ГАЛЕРЕЯ ⟩ Пожилой водитель скончался вскоре после аварии
Пожилой водитель скончался вскоре после аварии
По предварительным данным полиции, к этому привели проблемы со здоровьем, но точную причину смерти установит вскрытие. 64-летний мужчина, управлявший Nissan, в аварии не пострадал.
Полиция начала производство по делу о проступке для выяснения точных обстоятельств дорожно-транспортного происшествия.
Оперативный дежурный полицейского участка Раквере Айнар Рейнманн напоминает всем участникам дорожного движения, что дорожные условия по-прежнему зимние и нужно быть особенно внимательным во время езды, выбирать скорость движения, соответствующую дорожным условиям, и соблюдать разумную дистанцию. Тем, кто еще не менял шины, ни в коем случае не следует ездить на летних, так как езда на них опасна для жизни даже при нынешних дорожных условиях.