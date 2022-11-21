Фото с места происшествия ⟩ В порту Ноблесснер обнаружили тело 18-летнего Симона

Оперативный руководитель Пыхьяской префектуры Урмет Тамбре сказал накануне, что в воскресенье поиски ни к чему не привели: «Водолазы и подводный робот ничего не нашли. Полиция расширит район поиска, а в светлое время суток, кроме подводного робота, при подводных поисках с гидролокатором на помощь прибудут и сотрудники Спасательного департамента».

В пятницу 18-летний Симон пошел с друзьями на вечеринку и до сих пор не вернулся домой. «19 ноября около 00:10 ночи он попрощался с друзьями у ночного клуба Hollywood в Таллинне, планировал пешком дойти до своего дома в Пыхья-Таллинне, расположенного на углу улиц Копли и Ситси. Домой молодой человек так и не вернулся и на данный момент о нем нет никакой информации. Ни близкие, ни одноклассники так и не смогли связаться с Симоном», – пишет руководитель SA Kadunud Ааре Рюйтель в Фейсбуке.