Над странами Балтии заметили подозрительные самолеты: в небо были подняты истребители НАТО

Как сообщило в понедельник Министерство обороны Литвы, во вторник истребители поднялись для сопровождения следовавшего транзитом через воздушное пространство Литвы гражданский Boeing 763, следовавший из Польши в Беларусь, который не поддерживал радиосвязь с диспетчерами Варшавы и Вильнюса.

Борт следовал намеченному в летном плане маршруту, его транспондер был включен.

В среду натовские истребители опознали российский истребитель «Су-24», летевший в международном воздушном пространстве из Калининградской области в остальную часть России и вернувшийся затем обратно.

В четверг они поднимались для перехвата и опознавания вероятного российского истребителя «Су-30СМ» в международном воздушном пространстве. Этот самолет также следовал из Калининградской области в Россию, а затем вернулся обратно в российский эксклав.

Оба истребителя летели с выключенным транспондерами, без предоставления летного плана, не поддерживая радиосвязь с местными диспетчерами.