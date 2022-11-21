Пн, 21.11.2022
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
Искать

Над странами Балтии заметили подозрительные самолеты: в небо были подняты истребители НАТО

BNS
Над странами Балтии заметили подозрительные самолеты: в небо были подняты истребители НАТО
Facebook Messenger LinkedIn OK Telegram Twitter
Comments 1
Истребители F-35.
Истребители F-35. Фото: Konstantin Sednev

На минувшей неделе истребители НАТО, выполняющие миссию воздушного патрулирования НАТО, дважды поднимались в воздух для сопровождения российских истребителей и одного гражданского Boeing.

Как сообщило в понедельник Министерство обороны Литвы, во вторник истребители поднялись для сопровождения следовавшего транзитом через воздушное пространство Литвы гражданский Boeing 763, следовавший из Польши в Беларусь, который не поддерживал радиосвязь с диспетчерами Варшавы и Вильнюса.

Борт следовал намеченному в летном плане маршруту, его транспондер был включен.

В среду натовские истребители опознали российский истребитель «Су-24», летевший в международном воздушном пространстве из Калининградской области в остальную часть России и вернувшийся затем обратно.

В четверг они поднимались для перехвата и опознавания вероятного российского истребителя «Су-30СМ» в международном воздушном пространстве. Этот самолет также следовал из Калининградской области в Россию, а затем вернулся обратно в российский эксклав.

Оба истребителя летели с выключенным транспондерами, без предоставления летного плана, не поддерживая радиосвязь с местными диспетчерами.

Миссия воздушного патрулирования НАТО в странах Балтии проводится с авиабаз в Литве и Эстонии.

Ключевые слова
Наверх