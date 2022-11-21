Лучшим футбольным тренером года в Эстонии вновь стал наставник «Флоры» Юрген Хенн

Юрген Хенн стал главным тренером «Флоры» в январе 2018 года. При нем таллиннский клуб трижды завоевывал чемпионский титул (2019, 2020 и 2022).

В этом году таллиннская команда выиграла чемпионат Эстонии по футболу с отрывом в 18 очков от ближайшего конкурента, столичной «Левадии». В борьбе за титул «Лучший тренер 2022» он опередил рулевого «Пайде» Карела Воолайда и наставницу женской команды «Флоры» Александру Шеволдаеву.