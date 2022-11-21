В воскресенье, 20 ноября, состоялось торжественное закрытие футбольного сезона. Премию Альберта Вольрата, вручаемую лучшему тренеру года, четвертый год подряд получил наставник «Флоры» Юрген Хенн, сообщает rus.err.
Лучшим футбольным тренером года в Эстонии вновь стал наставник «Флоры» Юрген Хенн
Лучшим футбольным тренером года в Эстонии вновь стал наставник «Флоры» Юрген Хенн
Юрген Хенн стал главным тренером «Флоры» в январе 2018 года. При нем таллиннский клуб трижды завоевывал чемпионский титул (2019, 2020 и 2022).
В этом году таллиннская команда выиграла чемпионат Эстонии по футболу с отрывом в 18 очков от ближайшего конкурента, столичной «Левадии». В борьбе за титул «Лучший тренер 2022» он опередил рулевого «Пайде» Карела Воолайда и наставницу женской команды «Флоры» Александру Шеволдаеву.
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