Грузооборот портов Эстонии ощутимо сократился

В том числе, по переданным сведениям Департамента статистики, объем погрузки грузов на суда сократился за год на 20,5 процента приблизительно до 1,5 млн тонн, а объем разгрузки судов сократился на 8,5 процента приблизительно до 904 000 тонн.

За первые десять месяцев этого года эстонские порты обработали около 28,1 млн тонн грузов, в том числе погрузили около 16,6 млн тонн, а разгрузили около 11,5 млн тонн.

В прошлом году порты Эстонии обработали более 39,3 млн тонн грузов, на 4,5 процента больше, чем за 2020 год. В том числе в 2021 году погрузили около 26,4 млн тонн (на 7,5 процента больше, чем в 2020 году) и разгрузили около 12,9 млн тонн (на 1,1 процента меньше, чем в 2020 году).