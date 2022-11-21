Пн, 21.11.2022
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
Искать

Грузооборот портов Эстонии ощутимо сократился

BNS
Грузооборот портов Эстонии ощутимо сократился
Facebook Messenger LinkedIn OK Telegram Twitter
Comments
Порт в Мууга.
Порт в Мууга. Фото: Mihkel Maripuu

Грузооборот портов Эстонии в октябре сократился в годовом сравнении на 16,5 процента до 2,5 млн тонн.

В том числе, по переданным сведениям Департамента статистики, объем погрузки грузов на суда сократился за год на 20,5 процента приблизительно до 1,5 млн тонн, а объем разгрузки судов сократился на 8,5 процента приблизительно до 904 000 тонн.

За первые десять месяцев этого года эстонские порты обработали около 28,1 млн тонн грузов, в том числе погрузили около 16,6 млн тонн, а разгрузили около 11,5 млн тонн.

В прошлом году порты Эстонии обработали более 39,3 млн тонн грузов, на 4,5 процента больше, чем за 2020 год. В том числе в 2021 году погрузили около 26,4 млн тонн (на 7,5 процента больше, чем в 2020 году) и разгрузили около 12,9 млн тонн (на 1,1 процента меньше, чем в 2020 году).

Ключевые слова
Наверх