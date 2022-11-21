Лучший способ сделать это – производить чипы в Европе.
Ансип: Европа нуждается в надежных поставках полупроводников
Тайвань является лидером по производству чипов, где производится 60 процентов чипов, а почти 20 процентов – в Южной Корее.
Чипы используются практически повсеместно, заявил журналистам в Таллинне член Европарламента Андрус Ансип. В 2020 году в мире был произведен триллион чипов, или 130 чипов на каждого жителя планеты.
Европейская промышленность нуждается в чипах, но в основном они производятся только в двух небольших азиатских странах. На производство чипов повлияли как сбои в цепочке поставок, так и коронавирус.
По словам Ансипа, производство чипов также может неожиданно прийти в упадок. Например, на Тайване была засуха, которая ударила по производству чипов. Для производства одного чипа требуется 32 литра чистой воды. Нет воды – нет чипов.
Чипов становится все меньше и меньше. Мир перешел с 7- на 5-нанометровые чипы.
«Это кажется очень небольшим изменением, но оно требует на 30 процентов меньше энергии», – сказал Ансип.
Европейское производство чипов настолько отстало от времени, что над 3-нанометровыми чипами уже работают в других местах, чипы менее 22 нанометров в Европе не производятся.
Европейская комиссия предложила поддержать производство чипов в Европе 43 миллиардами евро. Национальный план США предусматривает большую поддержку, а о Южной Корее даже говорить не стоит. Китай хочет стать на 70 процентов независимым в производстве чипов.
43 миллиарда могут показаться большой суммой, но производство чипов требует больших капиталовложений. Разработка нового чипа стоит около одного миллиарда евро, производство – 20 миллиардов евро, а сопутствующие мероприятия – еще пять миллиардов евро.
Германия одержала огромную победу, поскольку Intel строит завод по производству чипов стоимостью 68 миллиардов евро в Магдебурге. Для того чтобы его построить Германия выделяет субсидию в размере 6,8 миллиарда долларов.
Но это небольшой шаг, чтобы справиться с нехваткой чипов в условиях, когда большая часть производства находится в Азии, а патенты в США.
«Помимо независимости от Азии, Европе также нужна независимость от США, – сказал он. – Что, если Трамп или какой-то "другой Трамп" снова придет к власти в США и начнет проводить протекционистскую политику?»
Однако ситуация не так безрадостна, поскольку в Европе есть свои истории успеха. В Левене (Бельгия) научно-исследовательский центр (IMEC) имеет суперчистую лабораторию, где все производители тестируют свои чипы. IMEC планирует еще большую лабораторию.
«ASML – козырная карта Европы», – сказал Ансип. Эта голландская компания производит оборудование для производства чипов для всего мира в Эйндховене.
Последняя является биржевой компанией, и любой желающий может инвестировать в нее.
Эстония также имеет свои возможности с точки зрения чистых материалов. Ансип отметил, что компания Silmet планирует построить в Нарве завод по производству магнитов стоимостью 100 миллионов евро.