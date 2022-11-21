Ансип: Европа нуждается в надежных поставках полупроводников

Тайвань является лидером по производству чипов, где производится 60 процентов чипов, а почти 20 процентов – в Южной Корее.

Чипы используются практически повсеместно, заявил журналистам в Таллинне член Европарламента Андрус Ансип. В 2020 году в мире был произведен триллион чипов, или 130 чипов на каждого жителя планеты.

Европейская промышленность нуждается в чипах, но в основном они производятся только в двух небольших азиатских странах. На производство чипов повлияли как сбои в цепочке поставок, так и коронавирус.

По словам Ансипа, производство чипов также может неожиданно прийти в упадок. Например, на Тайване была засуха, которая ударила по производству чипов. Для производства одного чипа требуется 32 литра чистой воды. Нет воды – нет чипов.

Чипов становится все меньше и меньше. Мир перешел с 7- на 5-нанометровые чипы.

«Это кажется очень небольшим изменением, но оно требует на 30 процентов меньше энергии», – сказал Ансип.

Европейское производство чипов настолько отстало от времени, что над 3-нанометровыми чипами уже работают в других местах, чипы менее 22 нанометров в Европе не производятся.

Европейская комиссия предложила поддержать производство чипов в Европе 43 миллиардами евро. Национальный план США предусматривает большую поддержку, а о Южной Корее даже говорить не стоит. Китай хочет стать на 70 процентов независимым в производстве чипов.