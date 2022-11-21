Эстония не хочет финансировать войну, но этой зимой вынуждена греться российским газом

Середина октября. И премьер-министр Кая Каллас (Партия реформ), и министр экономики и инфраструктуры Рийна Сиккут (Социал-Демократическая партия) заявляют, что природного газа в Эстонии хватит на предстоящую зиму. Цель сообщения – успокоить людей, которые начали беспокоиться из-за того, что плавучий терминал СПГ прибыл в Финляндию вместо Палдиски. Министры не взяли это утверждение с потолка. Оно основано на представленном Elering документе, согласно которому на этот год в источниках газоснабжения стран Балтии и Финляндии запасено газа в объеме, достаточном для производства 66,6 тераватт-часов. Потребление, в соответствии с расчетами, совместно произведенными управляющими системами региона, ожидается на уровне 49,5 тераватт-часов.