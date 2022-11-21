После начала войны в Украине в балтийско-финляндскую газовую сеть было завезено такое количество российского газа по трубопроводам, которое более чем в два с половиной раза превышает годовое потребление Эстонии. Однако, если бы презренный товар не был приобретен, дома могли бы остаться зимой неотопленными.
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Эстония не хочет финансировать войну, но этой зимой вынуждена греться российским газом
Эстония не хочет финансировать войну, но этой зимой вынуждена греться российским газом
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