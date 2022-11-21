Контрнаступление на Луганском направлении – Украина возвращает под контроль населенные пункты

Бои продолжаются на линии Святово-Кременная. На события на фронте влияет ухудшение погоды.

Американский аналитический центр Институт военных исследований (ISW) отметил, что ситуация вокруг Новоселовского в Луганской области свидетельствует об успехах украинских военных.

"Министерство обороны России заявило об атаке пункта сосредоточения украинской армии в Новоселовском районе Луганской области. Ранее Минобороны России говорило об отражении украинских ударов по этому населенному пункту, и это заявление может свидетельствовать о том, что украинские силы продвинулись в этом направлении», — заявили аналитики ISW.

Эксперты отметили, что с начала контрнаступления на востоке украинские защитники уже освободили 12 населенных пунктов Луганской области.

В свою очередь российские группировки продолжили наступление в направлении Бахмут, Авдеевка и Западный Донецк. При этом оккупанты продолжали мобилизацию из-за сообщений о сопротивлении ВСУ и плохих погодных условиях.

Наиболее тяжелые бои в настоящее время идут на Восточном фронте. По данным ВСУ, операция по освобождению Луганской области будет сложной, так как российские силы сумели закрепиться в регионе и получат поддержку бойцов т.н. ЛНР и частей, отступивших из Харькова и Херсонской области.

Однако украинские вооруженные силы продолжают наступление. По данным Генштаба, украинские защитники уничтожили колонну российских войск в районе населенного пункта Сыротыне Луганской области. Информация о потерях противника уточняется.