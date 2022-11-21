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Езда на летней резине закончилась для автомобилиста в кювете

Маариус Сувисте
, репортер
Езда на летней резине закончилась для автомобилиста в кювете
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Фото: Lõuna prefektuur

Сегодня около 7:50 в Центр тревоги поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии на 10-м километре дороги Канепи-Ихамару в Пылваском уезде.

На данный момент известно, что водитель Toyota Corolla не справился с управлением в повороте на скользкой дороге и съехал в кювет, где автомобиль перевернулся на крышу. Водитель был доставлен с места аварии в больницу для медицинского осмотра, но, к счастью, травмы не были обнаружены, сообщила представитель полиции Рагне Кейск.

Он добавил, что у автомобиля были шины, не отвечающие погодным условиям, из-за чего, скорее всего, он и вылетел в кювет. Дорога была покрыта укатанным снегом, и сверху заметена свежевыпавшим снегом.

«На данный момент в этом районе больше не поступало сообщений о несчастных случаях», – добавила представитель полиции около 11:30.

Последние дни принесли снегопад и скользкую дорогу, поэтому полиция просит автомобилистов быть предельно осторожными. «Тем, кому еще предстоит сменить шины, ни в коем случае нельзя ездить на летней резине, так как езда на ней опасна для жизни даже при нынешних дорожных условиях», – сказал он.

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