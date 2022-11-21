ГАЛЕРЕЯ ⟩ На пешеходном переходе столкнулись грузовой велосипед почтальона и легковой автомобиль

Автомобиль Audi A4 ехал по Калда-теэ возле торгового центра Eeden в направлении Ихасте. По словам водителя, почтальон выехал на пешеходный переход на своем электрическом грузовом велосипеде. Так как машина уже не смогла остановиться, она столкнулась с мотоциклом.