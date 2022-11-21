Сегодня около двух часов дня на улице Калда в Тарту столкнулись легковой автомобиль Audi A4 и электрический грузовой велосипед почтальона. Обстоятельства происшествия устанавливает полиция.
ГАЛЕРЕЯ ⟩ На пешеходном переходе столкнулись грузовой велосипед почтальона и легковой автомобиль
На пешеходном переходе столкнулись грузовой велосипед почтальона и легковой автомобиль
Автомобиль Audi A4 ехал по Калда-теэ возле торгового центра Eeden в направлении Ихасте. По словам водителя, почтальон выехал на пешеходный переход на своем электрическом грузовом велосипеде. Так как машина уже не смогла остановиться, она столкнулась с мотоциклом.
56-летняя женщина за рулем грузового мотоцикла пожаловалась на боли , скорая помощь осмотрела ее на месте и увезла в больницу на обследование. Точные обстоятельства происшествия выяснит полиция.
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