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Сунак: пути назад после Брекзита нет

AFP/BNS
Сунак: пути назад после Брекзита нет
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Премьер-министр Великобритании Риши Сунак.
Премьер-министр Великобритании Риши Сунак. Фото: Hannah McKay/REUTERS

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак сегодня опроверг информацию о том, что правительство стремится внести изменения в соглашение о выходе Великобритании из Европейского союза.

Сунак, сторонник Брекзита, сказал лидерам бизнеса, что жизнь вне ЕС «уже принесла огромные преимущества и возможности», приведя в качестве примера более строгие ограничения на иммиграцию и более тесные торговые связи с Азией.

«Позвольте сказать однозначно. Под моим руководством Великобритания не будет вступать в отношения с Европой, которые подразумевают приведение законов в соответствие с законами ЕС», – сказал премьер-министр.

Великобритания полностью вышла из ЕС в январе 2021 года. По соглашению между Лондоном и Брюсселем, была сохранена в основном беспошлинная торговля с членами блока.

В воскресенье газета Sunday Times написала, что «высокопоставленные министры правительства планируют привести Великобританию к отношениям с ЕС по швейцарскому образцу».

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