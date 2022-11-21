Премьер-министр Великобритании Риши Сунак сегодня опроверг информацию о том, что правительство стремится внести изменения в соглашение о выходе Великобритании из Европейского союза.
Сунак: пути назад после Брекзита нет
Сунак, сторонник Брекзита, сказал лидерам бизнеса, что жизнь вне ЕС «уже принесла огромные преимущества и возможности», приведя в качестве примера более строгие ограничения на иммиграцию и более тесные торговые связи с Азией.
«Позвольте сказать однозначно. Под моим руководством Великобритания не будет вступать в отношения с Европой, которые подразумевают приведение законов в соответствие с законами ЕС», – сказал премьер-министр.
Великобритания полностью вышла из ЕС в январе 2021 года. По соглашению между Лондоном и Брюсселем, была сохранена в основном беспошлинная торговля с членами блока.
В воскресенье газета Sunday Times написала, что «высокопоставленные министры правительства планируют привести Великобританию к отношениям с ЕС по швейцарскому образцу».