Сунак: пути назад после Брекзита нет

Сунак, сторонник Брекзита, сказал лидерам бизнеса, что жизнь вне ЕС «уже принесла огромные преимущества и возможности», приведя в качестве примера более строгие ограничения на иммиграцию и более тесные торговые связи с Азией.

«Позвольте сказать однозначно. Под моим руководством Великобритания не будет вступать в отношения с Европой, которые подразумевают приведение законов в соответствие с законами ЕС», – сказал премьер-министр.

Великобритания полностью вышла из ЕС в январе 2021 года. По соглашению между Лондоном и Брюсселем, была сохранена в основном беспошлинная торговля с членами блока.