Комиссия направила на первое чтение законопроект об э-разрешениях на оружие

Председатель комиссии Хельо Пикхоф отметила, что проект позволяет перевести производство с бумажного на цифровой формат и применить новый регистр служебного и гражданского оружия. «Благодаря тому, что услуга станет доступной электронно, многие процедуры можно будет провести быстрее и удобнее. Государство сможет быть ближе к народу, и людям будет проще общаться с учреждениями», – сказала Пикхоф.

По словам заместителя председателя комиссии Марека Юргенсона, законопроект упразднит разрешения на оружие на бумажном носителе, но сохранит требование о наличии паспорта на оружие, так как этот документ необходим для поездок за границу. «Согласно законопроекту, на бумажном носителе будут выдаваться только разрешения, необходимые для международных поездок: особое разрешение, предварительное разрешение, разрешение и Европейский паспорт на огнестрельное оружие. Но ходатайства также предоставляются в электронном виде», – отметил Юргенсон.

Участники заседания также обсудили обмен данными о здоровье между регистрами. Они отметили, что производство шло бы более гладко, если бы можно было быстрее получить утвердительный или отрицательный ответ на вопрос о том, может ли лицо получить разрешение на оружие по оценке медицинского учреждения.

В заседании приняли участие министр внутренних дел Лаури Ляэнеметс, вице-канцлер Министерства внутренних дел по вопросам внутренней безопасности Вейко Коммусаар и правовой советник Марью Айбаст.