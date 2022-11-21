Андрус Ансип объяснил свой отказ от участия в весенних выборах

«Скамейка Партии реформ и без меня длинная, поэтому идти туда только чтобы помочь, не стоит. И в моем случае было бы неправдоподобно, чтобы я ушел из Европарламента и отправился в Рийгикогу. У других это может произойти, при желании в это можно поверить», – пояснил Ансип.

Ансип считает состояние Партии реформ на данный момент очень хорошим и не имеет каких-либо конкретных рекомендаций для партии к выборам.

«Во-вторых, я бы сосредоточился не столько на кампании, сколько на решении кризиса. И я думаю, что руководству Партии реформ удается довольно хорошо разрешать этот кризис. Сделано максимум, и глубоко заблуждаются те, кто пытается видеть виновником мировых проблем нынешнее или предыдущее эстонское правительство. Рейтинги также показывают, что дела идут в правильном направлении, и люди понимают, почему были приняты определенные решения и почему эти решения лучше, чем некоторые решения, предлагаемые другими», – сказал Ансип.