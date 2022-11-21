Бывший премьер-министр Эстонии Андрус Ансип (Партия реформ) объяснил, почему он не будет участвовать в выборах в Рийгикогу весной, хотя несколько других депутатов Европарламента пообещали это сделать, чтобы поддержать партию.
Андрус Ансип объяснил свой отказ от участия в весенних выборах
«Скамейка Партии реформ и без меня длинная, поэтому идти туда только чтобы помочь, не стоит. И в моем случае было бы неправдоподобно, чтобы я ушел из Европарламента и отправился в Рийгикогу. У других это может произойти, при желании в это можно поверить», – пояснил Ансип.
Ансип считает состояние Партии реформ на данный момент очень хорошим и не имеет каких-либо конкретных рекомендаций для партии к выборам.
«Во-вторых, я бы сосредоточился не столько на кампании, сколько на решении кризиса. И я думаю, что руководству Партии реформ удается довольно хорошо разрешать этот кризис. Сделано максимум, и глубоко заблуждаются те, кто пытается видеть виновником мировых проблем нынешнее или предыдущее эстонское правительство. Рейтинги также показывают, что дела идут в правильном направлении, и люди понимают, почему были приняты определенные решения и почему эти решения лучше, чем некоторые решения, предлагаемые другими», – сказал Ансип.
Мандат нынешнего состава Европарламента заканчивается в 2024 году. Ансип дал понять, что хотел бы подать заявление еще раз: «Сейчас слишком рано что-то планировать. Но если бы пришлось высказать сиюминутную эмоцию, да, мне нравится то, чем я занимаюсь, я нашел здесь достаточное применение для себя и если бы был шанс, по текущей оценке, я бы хотел продолжить. Но до 2024 года так далеко, что трудно сказать что-то определенное».