Количество сделок в сфере недвижимости снизилось на одну треть

В октябре с квартирной собственностью, проданной под жилую площадь, было совершено 1816 сделок, что на 33 процента меньше, чем в октябре 2021 года. Помимо этого, была совершена 981 сделка с незастроенной землей и 621 сделка с застроенной землей, что на 28 и 38 процентов соответственно меньше по сравнению с октябрем прошлого года.

В Таллинне было совершено 702 сделки с квартирами, что на 33 процента меньше, чем год назад в октябре. По сравнению с сентябрем число сделок осталось неизменным. В Тарту было продано 109 квартир: последний раз столь низкая активность транзакций была весной 2020 года. Количество сделок с квартирами в Тарту за год сократилось почти на 52 процента, на одну треть – по сравнению с прошлым месяцем. В Пярну было заключено 70 сделок с квартирами, что на 18 процентов меньше, чем в октябре прошлого года.