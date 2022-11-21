По данным Земельного департамента, в октябре на рынке недвижимости было совершено 3644 сделки купли-продажи, что на 32 процента меньше, чем в то же время год назад, и на 8 процентов меньше, чем в предыдущем месяце.
Количество сделок в сфере недвижимости снизилось на одну треть
В октябре с квартирной собственностью, проданной под жилую площадь, было совершено 1816 сделок, что на 33 процента меньше, чем в октябре 2021 года. Помимо этого, была совершена 981 сделка с незастроенной землей и 621 сделка с застроенной землей, что на 28 и 38 процентов соответственно меньше по сравнению с октябрем прошлого года.
В Таллинне было совершено 702 сделки с квартирами, что на 33 процента меньше, чем год назад в октябре. По сравнению с сентябрем число сделок осталось неизменным. В Тарту было продано 109 квартир: последний раз столь низкая активность транзакций была весной 2020 года. Количество сделок с квартирами в Тарту за год сократилось почти на 52 процента, на одну треть – по сравнению с прошлым месяцем. В Пярну было заключено 70 сделок с квартирами, что на 18 процентов меньше, чем в октябре прошлого года.
В октябре стоимость квадратного метра жилья в Таллинне составляла в среднем 2979 евро, что на 23 процента больше по сравнению с октябрем прошлого года. В Тарту средняя цена за квадратный метр жилплощади составила 2343 евро, за прошедший год цена за квадратный метр выросла на одну четверть. Средняя цена квадратного метра жилой площади в Пярну в октябре составила 2021 евро, увеличившись за прошедший год на 29 процента.