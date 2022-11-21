С завтрашнего дня запрещен выход на лед

«На берегах озер уже есть легкий ледяной покров, но он далеко не настолько прочен, чтобы выдержать человека. Поэтому в целях безопасности запрещено выходить лед. И так до тех пор, пока ледовая разведка пограничников не подтвердит, что лед достаточно крепкий», – сказал начальник пограничной службы Муствеэ Ялмар Эрнитс в пресс-релизе.

«Безопасный выход на лед гарантирован, если толщина льда будет равномерная, 7-10 сантиметров. То, что слой льда на некоторых берегах выглядит более толстым, не означает, что оставаться на льду всей озерной системы безопасно», – сказал Эрнитс. Он добавил, что пограничники начали наблюдение за льдом и сообщат, когда на пограничных водоемах образуется равномерный прочный ледовый покров, способный выдержать рыбаков и других людей.