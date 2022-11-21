ЧМ по футболу 2022: Англия разгромно победила Иран

Команды играли на стадионе «Халифа» в Дохе, причем обе сборные уже были здесь ранее: Иран дважды встречался с Катаром: в 2010 году была ничья 0:0, в 2018-м – победа 2:1, а Англия на этом стадионе играла с Бразилией в 2009 году – поражение 0:1. Сборная Англии седьмой раз подряд проходит на чемпионат мира, Иран представлен куда скромнее – хоть и приезжают на ЧМ, но особых результатов не показывают.

Стартовые составы команд были следующими:

Англия: Пикфорд, Магуайр, Стоунз, Шоу, Триппье, Райс, Беллингем, Маунт, Сака, Стерлинг, Кейн (капитан).

Иран: Бейранванд, Пуралиганджи, Чешми, Хоссейни, Мохаррами, Мохаммади, Хаджсафи (капитан), Карими, Нуроллахи, Джаханбахш, Тареми.

Накануне матча разгорелся скандал – FIFA запретила радужные капитанские повязки с надписью One Love в поддержку ЛГБТ на чемпионате мира. Однако в национальных федерациях заявили о готовности платить денежный штраф ради выхода игрока с радужной повязкой. Напряжение сохранялось до самого начала матча. Тем не менее, в начале игры никаких повязок замечено не было.

В самом начале матча вратарь иранской сборной получил серьезную травму – он и защитник иранской сборной сильно стукнулись головами. Однако замены не произошло – Алиреза Беиранванд остался на поле, правда, ненадолго – игру продолжать он все же не смог. С поля Беирандванда унесли на носилках. Вместо него на поле вышел Хоссейн Хоссейни.