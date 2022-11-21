Во второй день чемпионата мира состоятся сразу три матча. Открыл соревнования матч группы В Англия – Иран, завершившийся счетом 6:2 в пользу Англии.
ЧМ по футболу 2022: Англия разгромно победила Иран
Команды играли на стадионе «Халифа» в Дохе, причем обе сборные уже были здесь ранее: Иран дважды встречался с Катаром: в 2010 году была ничья 0:0, в 2018-м – победа 2:1, а Англия на этом стадионе играла с Бразилией в 2009 году – поражение 0:1. Сборная Англии седьмой раз подряд проходит на чемпионат мира, Иран представлен куда скромнее – хоть и приезжают на ЧМ, но особых результатов не показывают.
Стартовые составы команд были следующими:
Англия: Пикфорд, Магуайр, Стоунз, Шоу, Триппье, Райс, Беллингем, Маунт, Сака, Стерлинг, Кейн (капитан).
Иран: Бейранванд, Пуралиганджи, Чешми, Хоссейни, Мохаррами, Мохаммади, Хаджсафи (капитан), Карими, Нуроллахи, Джаханбахш, Тареми.
Накануне матча разгорелся скандал – FIFA запретила радужные капитанские повязки с надписью One Love в поддержку ЛГБТ на чемпионате мира. Однако в национальных федерациях заявили о готовности платить денежный штраф ради выхода игрока с радужной повязкой. Напряжение сохранялось до самого начала матча. Тем не менее, в начале игры никаких повязок замечено не было.
В самом начале матча вратарь иранской сборной получил серьезную травму – он и защитник иранской сборной сильно стукнулись головами. Однако замены не произошло – Алиреза Беиранванд остался на поле, правда, ненадолго – игру продолжать он все же не смог. С поля Беирандванда унесли на носилках. Вместо него на поле вышел Хоссейн Хоссейни.
На 25-й минуте матча Джаханбахш получил желтую карточку.
В первом тайме, несмотря на очень сдержанную игру, англичане создали два опасных момента для сборной Ирана – дважды мяч едва не влетал в ворота. И на 35-й минуте Джуд Беллингем наконец-то забивает первый гол (и свой первый гол в карьере в сборной) в ворота иранцев.
На 43-й минуте, несмотря на активизировавшуюся игру иранцев, Сака закатывает еще один мяч в ворота противника. И на 46-й минуте иранцам прилетает третий мяч. Отличился Стерлинг.
Первый тайм заканчивается со счетом 3:0 в пользу Англии.
Второй тайм начался сразу с тройной замены в сборной Ирана. И практически сразу желтая карточка.
И на 62-й минуте иранцы получили очередной гол от Букайо Сака. 4:0. Но спустя две минуты Иран, наконец-то, отыгрался – Мехди Тареми закатил первый (и последний) гол в этом матче. Радость была недолгой – второй тайм намного динамичнее первого, и на 70-й минуте ворота Ирана получают пятый гол. От Рашфорда.
Шестой гол иранцам был забит англичанами на 89-й минуте матча – закатил Джек Грилиш. Иранцы предприняли еще одну попытку забить, но не получилось.
Ну, и на последнгей минуте пенальти помогло иранцам закатить еще один мяч. Матч закончился со счетом 6:2.