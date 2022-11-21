В конкурсе по созданию пространственного решения для Таллиннского певческого поля будет участвовать семь работ. Жюри соберется для первого совместного обсуждения представленных работ завтра, 22 ноября.
Лучшее пространственное решение Певческого поля выберут из семи вариантов
По словам мэра Таллинна и председателя жюри конкурса Михаила Кылварта, Таллиннское певческое поле – особенный объект, развитие которого вызывает большой общественный интерес.
«Для жителей Эстонии Таллиннское певческое поле является неотъемлемой частью самосознания, это святое для национальной культуры место, связанное с поддержанием традиций. Сохраняя наследие, мы в то же время создаем будущее, – сказал Кылварт. – Поступившие на конкурс работы знаменуют следующий этап преобразования Таллиннского певческого поля и его окрестностей, этому предшествовала продолжительная, основательная подготовительная работа. Теперь жюри приступит к обработке представленных материалов, мы хотели бы определить победителя до конца текущего года».
В состав жюри входят представители города, Таллиннского певческого поля, Министерства культуры, ЦУ «Эстонский праздник песни и танца», Союза архитекторов Эстонии и Союза ландшафтных архитекторов Эстонии. Партнером в организации конкурса выступает Союз архитекторов Эстонии. Призовой фонд конкурса составляет 43 000 евро.