Лучшее пространственное решение Певческого поля выберут из семи вариантов

«Для жителей Эстонии Таллиннское певческое поле является неотъемлемой частью самосознания, это святое для национальной культуры место, связанное с поддержанием традиций. Сохраняя наследие, мы в то же время создаем будущее, – сказал Кылварт. – Поступившие на конкурс работы знаменуют следующий этап преобразования Таллиннского певческого поля и его окрестностей, этому предшествовала продолжительная, основательная подготовительная работа. Теперь жюри приступит к обработке представленных материалов, мы хотели бы определить победителя до конца текущего года».