«Почтальон» с Артемием Троицким: политика гнусными щупальцами тянется к музыкантам

«Большинство таких артистов угодили в черные списки, – говорит Троицкий. – В нынешней военной фашистской путинской России царит кромешная цензура. Музыканты потеряли возможность зарабатывать и вообще вести нормальный профессиональный образ жизни».

По мнению Артемия Троицкого, выход для них, увы, один – все-таки уехать за границу, хотя не все этого хотят и не все это могут. Есть второй вариант – уходить в подполье, как в позднем Советском Союзе, давать нелегальные концерты, в том числе и цифровые. Однако, констатирует Троицкий, челлендж этот все равно довольно опасный.

Второй кластер артистов – те, кто поддерживают войну и Путина. «Это почти все наши попсовые артисты, – уверен Троицкий. – Все эти Басковы, Газмановы, Бабкины и так далее. Все они за войну по той простой причине, что фатально и экзистенциально зависят от государства. Все их прибыли идут за счет государства. Монетизация происходит в результате так называемых корпоративов, в первую очередь. Если артист поссорился с государством, если он не лижет жопу президенту и всей его компании, то, в общем-то, плакали его доходы».

Третья часть российских артистов – это молчуны. Те, кто старается изо всех сил вообще не вымолвить ни слова на тему войны. «Позиция довольно удобная: ты не сжигаешь за собой мосты ни в одну, ни в другую сторону. Позиция, конечно, хитрая, несомненно, и трусливая, и аморальная, но, в общем-то, у людей бывают разные обстоятельства», - отмечает Троицкий, уточняя, что, по его наблюдениям, таких молчунов в музыкальной среде становится все меньше и меньше.

«Всем публичным, популярным людям придется рано или поздно открывать, услышав стук в дверь, а за дверью стоят какие-то ребята, то ли в штатском, то ли уже в униформе, и просят определиться: "Вы с кем?" Вы с нашей прекрасной страной и великим президентом или вы с гнусной пятой колонной? И вот тут надо будет уже высказываться. Выбор, рано или поздно, придется делать всем», – подытоживает Троицкий.