Артемий Троицкий в очередной программе «Почтальон» захотел уйти в мир музыки. Однако и там обнаружил «гнусные щупальца политики». Публицист решил препарировать российское общество на предмет отношения к войне на примере известных музыкантов.
«Почтальон» с Артемием Троицким: политика гнусными щупальцами тянется к музыкантам
«Я профессионально очень и очень далек от политики, – говорит Троицкий. – Я вообще занимаюсь музыкой и, надо сказать, счастлив, что это так. Если бы мне приходилось заниматься исключительно политикой, как всем несчастным политологам, я бы, наверное, уже давно сошел с ума. А так у меня имеется прекрасная возможность, когда тошнит уже от всего того, что происходит в этом грязном мире, нырнуть в прекрасный мир музыки. Однако очень часто политика запускает свои гнусные щупальца, свои клешни в этот прекрасный святой мир».
На фоне войны России с Украиной перед музыкантами, как и перед обществом в целом, неотвратимо встала проблема выбора. Троицкий считает, что весь массив российских музыкантов разбился на три примерно сопоставимые по размеру части.
«Во-первых, те, кто против войны, против путинского режима и достаточно активно и громко об этом заявляют, – перечисляет Артемий Троицкий. – Этот состав артистов, в свою очередь, разбился на две части. Те, кто уехал из России, и те, кто в России остался».
Музыкальный критик констатирует, что уехали, кто раньше, кто позже, практически все: Андрей Макаревич, Борис Гребенщиков, Земфира, Оксимирон, Нойз МС, «Ногу свело!», Вася Обломов, Tequilajazzz и многие другие.
Тем, кто остался в стане и при этом имеет четкую антивоенную позицию, гораздо сложнее. Самая известная в этом перечне – группа «ДДТ» с Юрием Шевчуком во главе, но не только. Это и группа «Сплин» Александра Васильева, и «Би–2», и Shortparis.
«Большинство таких артистов угодили в черные списки, – говорит Троицкий. – В нынешней военной фашистской путинской России царит кромешная цензура. Музыканты потеряли возможность зарабатывать и вообще вести нормальный профессиональный образ жизни».
По мнению Артемия Троицкого, выход для них, увы, один – все-таки уехать за границу, хотя не все этого хотят и не все это могут. Есть второй вариант – уходить в подполье, как в позднем Советском Союзе, давать нелегальные концерты, в том числе и цифровые. Однако, констатирует Троицкий, челлендж этот все равно довольно опасный.
Второй кластер артистов – те, кто поддерживают войну и Путина. «Это почти все наши попсовые артисты, – уверен Троицкий. – Все эти Басковы, Газмановы, Бабкины и так далее. Все они за войну по той простой причине, что фатально и экзистенциально зависят от государства. Все их прибыли идут за счет государства. Монетизация происходит в результате так называемых корпоративов, в первую очередь. Если артист поссорился с государством, если он не лижет жопу президенту и всей его компании, то, в общем-то, плакали его доходы».
Третья часть российских артистов – это молчуны. Те, кто старается изо всех сил вообще не вымолвить ни слова на тему войны. «Позиция довольно удобная: ты не сжигаешь за собой мосты ни в одну, ни в другую сторону. Позиция, конечно, хитрая, несомненно, и трусливая, и аморальная, но, в общем-то, у людей бывают разные обстоятельства», - отмечает Троицкий, уточняя, что, по его наблюдениям, таких молчунов в музыкальной среде становится все меньше и меньше.
«Всем публичным, популярным людям придется рано или поздно открывать, услышав стук в дверь, а за дверью стоят какие-то ребята, то ли в штатском, то ли уже в униформе, и просят определиться: "Вы с кем?" Вы с нашей прекрасной страной и великим президентом или вы с гнусной пятой колонной? И вот тут надо будет уже высказываться. Выбор, рано или поздно, придется делать всем», – подытоживает Троицкий.
Больше подробностей – в видео.