Парламентская ассамблея НАТО признала Россию государством-террористом и призвала созвать Международный трибунал для расследования преступлений России в Украине. Об этом сообщил глава постоянной делегации Украины в Парламентской ассамблее НАТО Егор Чернев.
Парламентская ассамблея НАТО признала Россию государством-террористом
Резолюция была принята единогласно.
«Сегодня мы утвердим резолюцию, которая призывает всех союзников четко определить, что Российская Федерация и ее действующий режим действуют как террористическая организация», – заявил президент ПА НАТО Джерри Коннолли перед голосованием
«Трибунал позволит осудить не только непосредственных исполнителей военных преступлений, но и высшее руководство Российской Федерации. Резолюция будет направлена правительствам и парламентам всех стран-членов НАТО», – заявил Чернев. По его словам, в документе закреплено, что НАТО будет помогать Украине «столько, сколько это потребуется».
13 октября парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) приняла резолюцию, в которой Россия названа террористическим режимом. ПАСЕ стала первой международной организацией, которая признала Россию государством-террористом.
Ранее Латвия и Эстония признали Россию страной – спонсором терроризма. Сенат Польши и палата депутатов Чехии также приняли резолюции о признании власти России террористическим режимом.