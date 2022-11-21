Парламентская ассамблея НАТО признала Россию государством-террористом

Резолюция была принята единогласно.

«Сегодня мы утвердим резолюцию, которая призывает всех союзников четко определить, что Российская Федерация и ее действующий режим действуют как террористическая организация», – заявил президент ПА НАТО Джерри Коннолли перед голосованием

«Трибунал позволит осудить не только непосредственных исполнителей военных преступлений, но и высшее руководство Российской Федерации. Резолюция будет направлена правительствам и парламентам всех стран-членов НАТО», – заявил Чернев. По его словам, в документе закреплено, что НАТО будет помогать Украине «столько, сколько это потребуется».

13 октября парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) приняла резолюцию, в которой Россия названа террористическим режимом. ПАСЕ стала первой международной организацией, которая признала Россию государством-террористом.