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Парламентская ассамблея НАТО признала Россию государством-террористом

«Новая Газета. Европа»
Парламентская ассамблея НАТО признала Россию государством-террористом
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Граффити с флагами НАТО, Украины и России. Фото иллюстративное.
Граффити с флагами НАТО, Украины и России. Фото иллюстративное. Фото: Shutterstock

Парламентская ассамблея НАТО признала Россию государством-террористом и призвала созвать Международный трибунал для расследования преступлений России в Украине. Об этом сообщил глава постоянной делегации Украины в Парламентской ассамблее НАТО Егор Чернев.

Резолюция была принята единогласно.

«Сегодня мы утвердим резолюцию, которая призывает всех союзников четко определить, что Российская Федерация и ее действующий режим действуют как террористическая организация», – заявил президент ПА НАТО Джерри Коннолли перед голосованием

«Трибунал позволит осудить не только непосредственных исполнителей военных преступлений, но и высшее руководство Российской Федерации. Резолюция будет направлена правительствам и парламентам всех стран-членов НАТО», – заявил Чернев. По его словам, в документе закреплено, что НАТО будет помогать Украине «столько, сколько это потребуется».

13 октября парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) приняла резолюцию, в которой Россия названа террористическим режимом. ПАСЕ стала первой международной организацией, которая признала Россию государством-террористом.

Ранее Латвия и Эстония признали Россию страной – спонсором терроризма. Сенат Польши и палата депутатов Чехии также приняли резолюции о признании власти России террористическим режимом.

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