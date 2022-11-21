Трупы под Макеевкой: «Захотел погеройствовать и убил всех, дебил»

Начнем с того, что нам известно на сегодняшний день.

Публично доступны два видео. Первое появилось в твиттере пользователя Necro Mancer (отслеживает с 2014 года российскую агрессию на Донбассе) еще семь дней назад. Оно было озаглавлено: «Похоже, тут что-то случилось. А курам по фиг». Видео было снято с квадрокоптера.

Внизу был двор частного дома с характерной красной игрушечной машинкой. Во дворе – одиннадцать трупов, между ними бродили куры. Восемь трупов лежали рядком. Два – несколько в отдалении, как бы в глубине построек (запомним это). Еще один труп – (снова запомним) впереди перед всеми в нескольких метрах.

Трупы в ряд возбуждали подозрение, тем более что по следам крови можно было предположить, что почти все, кто лежит рядком, убиты выстрелом в голову. Это мало походило на результат обстрела.

Второе видео появилось позже. Его, в частности опубликовал прокремлевский телеграм-канал «Рыбарь». Мы насчитали на нем как минимум пять солдат ВСУ в том же дворе с красной машинкой. Один снимает все на телефон, трое стоят с автоматами, один лежит с пулеметом ПКМ. Пулемет нацелен на сдающихся российских солдат, которых, похоже, гораздо больше, чем украинцев.