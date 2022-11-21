Украина пообещала расследовать видео из-под села Макеевка и разобраться в обстоятельствах гибели двенадцати российских солдат, застреленных после того, когда десять из них, сдаваясь в плен, легли на землю, а одиннадцатый открыл огонь по солдатам ВСУ.
Предупреждение!
Трупы под Макеевкой: «Захотел погеройствовать и убил всех, дебил»
Начнем с того, что нам известно на сегодняшний день.
Публично доступны два видео. Первое появилось в твиттере пользователя Necro Mancer (отслеживает с 2014 года российскую агрессию на Донбассе) еще семь дней назад. Оно было озаглавлено: «Похоже, тут что-то случилось. А курам по фиг». Видео было снято с квадрокоптера.
Внизу был двор частного дома с характерной красной игрушечной машинкой. Во дворе – одиннадцать трупов, между ними бродили куры. Восемь трупов лежали рядком. Два – несколько в отдалении, как бы в глубине построек (запомним это). Еще один труп – (снова запомним) впереди перед всеми в нескольких метрах.
Трупы в ряд возбуждали подозрение, тем более что по следам крови можно было предположить, что почти все, кто лежит рядком, убиты выстрелом в голову. Это мало походило на результат обстрела.
Тут поработали украинские ДШВ и арта https://t.co/jucYzJYzL1 #RussianUkrainianWar #всрф #роа #потерьнет pic.twitter.com/ft0tcDDBsf— Necro Mancer (@666_mancer) November 14, 2022
Второе видео появилось позже. Его, в частности опубликовал прокремлевский телеграм-канал «Рыбарь». Мы насчитали на нем как минимум пять солдат ВСУ в том же дворе с красной машинкой. Один снимает все на телефон, трое стоят с автоматами, один лежит с пулеметом ПКМ. Пулемет нацелен на сдающихся российских солдат, которых, похоже, гораздо больше, чем украинцев.
Заметим, что снимать на телефон в такой ситуации – как минимум безалаберно. Если не считать этого, солдаты ВСУ четко следуют оптимальной процедуре. Если вы берете в плен противника, который численно вас превосходит, действовать оптимально именно так: установить пулемет, всех положить лицом в землю, а потом поодиночке поднимать каждого, обыскивать, удостоверяясь, что у него нет скрытого оружия, надевать наручники и по одному пропускать в тыл пулеметчика. В случае любой провокации пулеметчик немедленно открывает огонь. «Украинцы следовали процедуре и поэтому сейчас живы», – пишет бывший служащий итальянской армии Томас Тейнер.
Солдаты РФ выходят из домика и ложатся перед пулеметом на землю. «Все вышли?» «Офицер кто из вас?» – спрашивает один из украинцев. В этот момент выходит одиннадцатый солдат. У него в руках автомат, он начинает стрелять. Автор видео роняет камеру и хватается за автомат. Судя по всему, его-то и ранят.
#Макеевка, Луганская обл., вот, собственно, начало истории - во время сдачи в плен один из россиян решил погеройствовать и этим, можно сказать, убил всех https://t.co/WuGzeYEM8G #RussianUkrainianWar pic.twitter.com/6HHmyeTEzK— Necro Mancer (@666_mancer) November 18, 2022
Понятно также, что никто не собирается расстреливать людей, сдачу которых он снимает на видео.
Оценки иностранных пользователей на Reddit, где это видео тоже опубликовано, довольно единодушны. «Захотел погеройствовать и убил всех, дебил». «Вот почему нельзя притворяться, что сдаешься». «Похоже, как только кто-то начал палить, все начали. Некоторые из них – не в тех позах, как на видео, на котором они сдавались, вероятно пытались убежать или отреагировать. Думаю, пулеметчик просто прошил их всех очередью, а потом тех, которых остались в живых, пристрелили, потому что они не предупредили украинцев о засаде и это привело к смерти одного из них». «Жуть». «Гребаный Рэмбо». «Не хочу это оправдывать, но вероломство имеет последствия».
Главный предмет обсуждения: застрелили украинцы всех сразу, то есть в горячке боя, или есть хотя бы один человек, который остался лежать неподвижно, а его застрелили потом.
Руслан Левиев из CIT считает, что на видео – два военных преступления. Первое совершает солдат, который в момент сдачи в плен открывает огонь. Это – вероломство, и вероломство является отдельным военным преступлением, запрещенным в 1977 году отдельным дополнительным протоколом к Женевской конвенции 12 августа 1949 года.
«Вот почему нельзя притворяться, что сдаешься»
Вероломство, по определению, ставит под удар всех, кто сдается в плен. Второе преступление совершают служащие ВСУ, расстреливая не только того, кто открыл огонь, но и десять сдавшихся.
Левиев приводит в пример другое видео, на котором двое российских военных сдаются в плен, а третий выхватывает гранату. Его убивают, но офицер специально приказывает: а вот этих двоих не трогайте.
Роман Свитан, летчик ВСУ и военный эксперт, с Левиевым не согласен. «У них не было времени на размышление, – говорит он, – в войне все решают рефлексы. Если размышлять, станешь покойником. Началась стрельба – стреляешь и ты». То же самое говорит Алексей Арестович. Человек, затеявший стрельбу в разгар сдачи в плен, когда нервы у всех на пределе, а украинцы – в меньшинстве, погубил себя и товарищей. Арестович также говорит, что Украина расследует этот случай.
Мы не знаем в точности, что произошло между первым видео и вторым. Мы не знаем, сколько было солдат ВСУ: пятеро или больше. Самое главное – и это ключевой вопрос – скосили россиян одной очередью или добивали потом.
Тем не менее, после внимательного изучения обоих видео я бы рискнула отметить главную деталь. А именно – восемь из одиннадцати убитых лежат практически в том же положении, что и на первом видео. Люди в ряду слева вообще не успели даже пошевелиться. Двое последних справа успели приподняться и попытались броситься врассыпную, и тут их скосил пулемет. А вот «Рэмбо», бежавший на пулемет, успел сделать несколько шагов вперед и лежит прямо перед трупами своих товарищей.
Иначе говоря, можно предположить, что все произошло практически мгновенно. «Рэмбо» начал стрелять и бежать вперед, и пулеметчик тут же скосил его и тех, кто за ним, слева направо: именно поэтому левые даже не успели повернуться, а правые, самые дальние, принялись бежать. Но можно ли исключить возможность, что кто-то остался лежать и был застрелен потом? Это могут установить только следствие и суд.
Обе стороны – и российская, и украинская, – понятное дело, разошлись в оценке видео. Для официальной России на видео запечатлен «расстрел пленных», для украинских патриотов – «орк вероломно пытался застрелить украинских солдат». При этом многие с обеих сторон настаивают на том, что на видео «все однозначно» и «обсуждать тут нечего». Такой категорический запрет на обсуждение – обычно и является признаком того, что обсуждать как раз есть что.