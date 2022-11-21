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Трупы под Макеевкой: «Захотел погеройствовать и убил всех, дебил»

18+ Жестокие кадры
«Новая Газета. Европа»
Трупы под Макеевкой: «Захотел погеройствовать и убил всех, дебил»
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Российский солдат, сдаваясь в плен, открыл огонь из автомата по ВСУ после чего его и вследствии сдавшихся в плен солдат скосила пулеметная очередь.
Российский солдат, сдаваясь в плен, открыл огонь из автомата по ВСУ после чего его и вследствии сдавшихся в плен солдат скосила пулеметная очередь. Фото: скриншот из второго видео

Украина пообещала расследовать видео из-под села Макеевка и разобраться в обстоятельствах гибели двенадцати российских солдат, застреленных после того, когда десять из них, сдаваясь в плен, легли на землю, а одиннадцатый открыл огонь по солдатам ВСУ.

Начнем с того, что нам известно на сегодняшний день.

Публично доступны два видео. Первое появилось в твиттере пользователя Necro Mancer (отслеживает с 2014 года российскую агрессию на Донбассе) еще семь дней назад. Оно было озаглавлено: «Похоже, тут что-то случилось. А курам по фиг». Видео было снято с квадрокоптера.

Внизу был двор частного дома с характерной красной игрушечной машинкой. Во дворе – одиннадцать трупов, между ними бродили куры. Восемь трупов лежали рядком. Два – несколько в отдалении, как бы в глубине построек (запомним это). Еще один труп – (снова запомним) впереди перед всеми в нескольких метрах.

Трупы в ряд возбуждали подозрение, тем более что по следам крови можно было предположить, что почти все, кто лежит рядком, убиты выстрелом в голову. Это мало походило на результат обстрела.

Второе видео появилось позже. Его, в частности опубликовал прокремлевский телеграм-канал «Рыбарь». Мы насчитали на нем как минимум пять солдат ВСУ в том же дворе с красной машинкой. Один снимает все на телефон, трое стоят с автоматами, один лежит с пулеметом ПКМ. Пулемет нацелен на сдающихся российских солдат, которых, похоже, гораздо больше, чем украинцев.

Заметим, что снимать на телефон в такой ситуации – как минимум безалаберно. Если не считать этого, солдаты ВСУ четко следуют оптимальной процедуре. Если вы берете в плен противника, который численно вас превосходит, действовать оптимально именно так: установить пулемет, всех положить лицом в землю, а потом поодиночке поднимать каждого, обыскивать, удостоверяясь, что у него нет скрытого оружия, надевать наручники и по одному пропускать в тыл пулеметчика. В случае любой провокации пулеметчик немедленно открывает огонь. «Украинцы следовали процедуре и поэтому сейчас живы», – пишет бывший служащий итальянской армии Томас Тейнер.

Солдаты РФ выходят из домика и ложатся перед пулеметом на землю. «Все вышли?» «Офицер кто из вас?» – спрашивает один из украинцев. В этот момент выходит одиннадцатый солдат. У него в руках автомат, он начинает стрелять. Автор видео роняет камеру и хватается за автомат. Судя по всему, его-то и ранят.

Понятно также, что никто не собирается расстреливать людей, сдачу которых он снимает на видео.

Оценки иностранных пользователей на Reddit, где это видео тоже опубликовано, довольно единодушны. «Захотел погеройствовать и убил всех, дебил». «Вот почему нельзя притворяться, что сдаешься». «Похоже, как только кто-то начал палить, все начали. Некоторые из них – не в тех позах, как на видео, на котором они сдавались, вероятно пытались убежать или отреагировать. Думаю, пулеметчик просто прошил их всех очередью, а потом тех, которых остались в живых, пристрелили, потому что они не предупредили украинцев о засаде и это привело к смерти одного из них». «Жуть». «Гребаный Рэмбо». «Не хочу это оправдывать, но вероломство имеет последствия».

Главный предмет обсуждения: застрелили украинцы всех сразу, то есть в горячке боя, или есть хотя бы один человек, который остался лежать неподвижно, а его застрелили потом.

Руслан Левиев из CIT считает, что на видео – два военных преступления. Первое совершает солдат, который в момент сдачи в плен открывает огонь. Это – вероломство, и вероломство является отдельным военным преступлением, запрещенным в 1977 году отдельным дополнительным протоколом к Женевской конвенции 12 августа 1949 года.

«Вот почему нельзя притворяться, что сдаешься»

Вероломство, по определению, ставит под удар всех, кто сдается в плен. Второе преступление совершают служащие ВСУ, расстреливая не только того, кто открыл огонь, но и десять сдавшихся.

Левиев приводит в пример другое видео, на котором двое российских военных сдаются в плен, а третий выхватывает гранату. Его убивают, но офицер специально приказывает: а вот этих двоих не трогайте.

Роман Свитан, летчик ВСУ и военный эксперт, с Левиевым не согласен. «У них не было времени на размышление, – говорит он, – в войне все решают рефлексы. Если размышлять, станешь покойником. Началась стрельба – стреляешь и ты». То же самое говорит Алексей Арестович. Человек, затеявший стрельбу в разгар сдачи в плен, когда нервы у всех на пределе, а украинцы – в меньшинстве, погубил себя и товарищей. Арестович также говорит, что Украина расследует этот случай.

Мы не знаем в точности, что произошло между первым видео и вторым. Мы не знаем, сколько было солдат ВСУ: пятеро или больше. Самое главное – и это ключевой вопрос – скосили россиян одной очередью или добивали потом.

Тем не менее, после внимательного изучения обоих видео я бы рискнула отметить главную деталь. А именно – восемь из одиннадцати убитых лежат практически в том же положении, что и на первом видео. Люди в ряду слева вообще не успели даже пошевелиться. Двое последних справа успели приподняться и попытались броситься врассыпную, и тут их скосил пулемет. А вот «Рэмбо», бежавший на пулемет, успел сделать несколько шагов вперед и лежит прямо перед трупами своих товарищей.

Иначе говоря, можно предположить, что все произошло практически мгновенно. «Рэмбо» начал стрелять и бежать вперед, и пулеметчик тут же скосил его и тех, кто за ним, слева направо: именно поэтому левые даже не успели повернуться, а правые, самые дальние, принялись бежать. Но можно ли исключить возможность, что кто-то остался лежать и был застрелен потом? Это могут установить только следствие и суд.

Обе стороны – и российская, и украинская, – понятное дело, разошлись в оценке видео. Для официальной России на видео запечатлен «расстрел пленных», для украинских патриотов – «орк вероломно пытался застрелить украинских солдат». При этом многие с обеих сторон настаивают на том, что на видео «все однозначно» и «обсуждать тут нечего». Такой категорический запрет на обсуждение – обычно и является признаком того, что обсуждать как раз есть что.

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