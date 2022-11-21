Расширение полигона потребует принесения в жертву более 20 домов

Это послание министр обороны Ханно Певкур (Партия реформ) представил членам волостных собраний Антсла, Рыуге и Выру в народном доме Тсоору в понедельник в 17:00. К тому времени и ни минутой раньше министерство пообещало обнародовать карту расширения Нурсипалу, которую жители региона нервно ждали неделями. Мы надеемся опубликовать ее здесь как можно скорее.