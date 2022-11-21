Запланированное расширение полигона Нурсипалу вынудит 21 сельскую семью из Вырумаа покинуть свои дома. Еще несколько сотен землевладельцев должны будут продать свои сельскохозяйственные или лесные угодья государству, так как эти участки будут находиться перед полигоном, который будет расширен примерно до 10 000 гектаров.
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Расширение полигона потребует принесения в жертву более 20 домов
Расширение полигона потребует принесения в жертву более 20 домов
Это послание министр обороны Ханно Певкур (Партия реформ) представил членам волостных собраний Антсла, Рыуге и Выру в народном доме Тсоору в понедельник в 17:00. К тому времени и ни минутой раньше министерство пообещало обнародовать карту расширения Нурсипалу, которую жители региона нервно ждали неделями. Мы надеемся опубликовать ее здесь как можно скорее.
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