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Расширение полигона потребует принесения в жертву более 20 домов

Арвед Брейдакс
Расширение полигона потребует принесения в жертву более 20 домов
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Тарви Туусис и Аннели Кулль.
Тарви Туусис и Аннели Кулль. Фото: Arved Breidaks

Запланированное расширение полигона Нурсипалу вынудит 21 сельскую семью из Вырумаа покинуть свои дома. Еще несколько сотен землевладельцев должны будут продать свои сельскохозяйственные или лесные угодья государству, так как эти участки будут находиться перед полигоном, который будет расширен примерно до 10 000 гектаров.

Это послание министр обороны Ханно Певкур (Партия реформ) представил членам волостных собраний Антсла, Рыуге и Выру в народном доме Тсоору в понедельник в 17:00. К тому времени и ни минутой раньше министерство пообещало обнародовать карту расширения Нурсипалу, которую жители региона нервно ждали неделями. Мы надеемся опубликовать ее здесь как можно скорее.

«Потом они где-то собрались, вначале речь шла о 60 местах», – сказал Тарви Туусис, владелец хутора Линнупалу и член волостного собрания Рыуге.

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