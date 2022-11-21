«Новости в 7» за 21 ноября: советские памятники на Сааремаа, Нарва нуждающаяся и театральная, сверхновое офисное здание в Таллинне

Сегодня в выпуске:

– Правительственная комиссия определила судьбу нескольких сотен памятников советской эпохи. Многие будет демонтированы, какие-то получат новое значение. Как этот вопрос решается на острове Сааремаа, где расположено немало монументов в местах боев Второй мировой войны?

– Новости Эстонии: стартовали мероприятия общеевропейской недели тестирования на ВИЧ и гепатит, в Таллинне можно проголосовать за идеи народного бюджета и переход на зимний скоростной режим на шоссе.

– За последние месяцы в Нарве в несколько раз увеличилось количество людей, нуждающихся в продовольственной помощи. Как устроена система раздачи продуктовых наборов и кто имеет право на их получение – в специальном репортаже из приграничного города.

– Постановка всемирно известного театра Rimini Protokoll «100% Нарва» – это больше чем просто спектакль. «100% Нарва» – это исследование, статистика и портрет города. На премьере побывал наш корреспондент.

– С миру по нитке: к чему готовятся жители Камчатки, что накрыло Нью-Йорк и шедевр шведских архитекторов.

– Технопарк Ülemiste City в Таллинне пополнился еще одним суперсовременным офисным зданием. В честь кого оно было названо, какими уникальными особенностями обладает и какие компании в нем расположились – выяснял наш корреспондент