В социальных сетях распространяется видео, где полицейский бьет ногой лежащего на земле мужчину, который ранее опрокинул камеру контроля скорости. Полиция подтвердила, что такой инцидент имел место, и сочла его достойным сожаления.
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ВИДЕО ⟩ Полицейский ударил ногой опрокинувшего камеру контроля скорости мужчину
Возбуждено уголовное дело
Полицейский ударил ногой опрокинувшего камеру контроля скорости мужчину
По словам очевидца (имя известно редакции), мужчина был пьян, толкнул мобильную камеру контроля скорости в конце улицы Пыллу в Вана-Пярну и ушел от нее. Следовавший за ним полицейский сообщил другим стражам порядка, где они находятся, а затем применил к мужчине слезоточивый газ. Через некоторое время тот упал и начал вытирать лицо снегом.
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