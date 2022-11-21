ВИДЕО ⟩ Полицейский ударил ногой опрокинувшего камеру контроля скорости мужчину

По словам очевидца (имя известно редакции), мужчина был пьян, толкнул мобильную камеру контроля скорости в конце улицы Пыллу в Вана-Пярну и ушел от нее. Следовавший за ним полицейский сообщил другим стражам порядка, где они находятся, а затем применил к мужчине слезоточивый газ. Через некоторое время тот упал и начал вытирать лицо снегом.

«Когда мужчина сел, полицейский несколько раз ударил его ногой, из-за чего я подошел к ним поближе и спросил, действительно ли это необходимо», – рассказал очевидец. Пока он был рядом с ними, полицейский удерживал мужчину, пока не прибыли его коллеги. Поскольку к моменту прибытия остальных мужчина не желал сотрудничать, его скрутили и увели.