Райк – бывшим нарвитянам: возвращайтесь домой!

– Может ли Ида-Вирумаа перейти досрочно на эстонский язык обучения? Мэр Нарва-Йыэсуу утверждает, что в отдельно взятых школах и гимназиях это возможно…
– Не исключено, что в каком-то самоуправлении это и возможно. В нашем случае важно другое.
Мы не должны обижать тех, кто сейчас работает учителями.
Нужно серьезно продумать как задействовать их в процессе обучения. С помощью государства мы запускаем курсы эстонского языка, которые позволят повысить уровень знаний с В2 до С1 или усилить владение эстонским среди тех, кто уже имеет С1, но пока все же не может преподавать предмет на эстонском.
Судя по нынешней политике в сфере образования, не похоже, чтобы в будущем по части обучения на эстонском были бы сделаны уступки. Решение принято. Считаю реальной целью перевести детские сады к 2024 году на модель полного или частичного качественного языкового погружения. То же самое с первыми и четвертыми классами.
Методика погружения уже себя оправдала, особенно когда на улицах нашего города даже не с кем поговорить по-эстонски.
Не стоит забывать, что среди нарвитян с родным эстонским можно насчитать не более полутора тысяч человек. При этом в нарвской школе никуда не исчезнет преподавание родного языка и родной культуры!
– Если их не запретят преподавать…
– Не верю! Не хочется в это верить.
Единственное, чего я боюсь, что желающие преподавать на эстонском за 3000 евро будут приезжать в город со вторника по среду. При этом учитель в идеале должен быть целиком, а не на 45 минут, погружен в учебный процесс. Я бы предпочла видеть в школах местных жителей, который воспринимают Нарву всерьез. Это должны быть учителя с очень сильным эстонским, сами эстонцы – носители языка.