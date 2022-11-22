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Райк – бывшим нарвитянам: возвращайтесь домой!

Вас ждут 450 рабочих мест
Елена Поверина
, ведущая видеорубрики
Райк – бывшим нарвитянам: возвращайтесь домой!
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  • Нарва станет европейской столицей магнитов
  • Рабочих мест много, специалистов – мало
  • В Нарве всего около тысячи носителей языка

Мэр Нарвы Катри Райк отказалась баллотироваться в Рийгикогу на предстоящих выборах. Как это может повлиять на планы по переводу региона на зеленую экономику и эстоноязычное образование? Насколько стабильна политическая ситуация в Нарве?

На вопросы Rus.Postimees ответила в прямом эфире мэр Нарвы Катри Райк (СДПЭ).

Выдержки из беседы:

– Что повлияло на ваше решение не баллотироваться? Почему Нарва сейчас важнее большой политики?

– На мое решение повлияли нарвитяне, которые в октябре минувшего отдали за меня 4512 голосов и доверили мне судьбу города. Когда-то я отказалась от мандата в Рийгикогу, и тем самым подвела тех избирателей, которые голосовали за меня на парламентских выборах. Мой девиз: избирателей можно провести только один раз в жизни. Больше никогда! Отмечу, что я не отказываюсь от большой политики навсегда, посмотрим, что будет ближе к предпенсионному возрасту.

– На данный момент вы решили форсировать переход Нарвы на зеленую экономику, чтобы не упустить средства из фонда справедливого перехода ЕС?

– Складывается странная ситуация. С одной стороны, мы по-прежнему славимся сланцевой экономикой. Сланцы обеспечивают нам стабильность, дают электричество и тепло. В Нарве до сих пор самые низкие тарифы на тепло.

С другой стороны, региону выделены 354 млн евро из средств справедливого перехода ЕС. Вместе с долей самофинансирования – это 500 000 евро. Сроки реализации проектов – к 2026 году.

Первые предприниматели уже получили поддержку на сумму 18,8 млн евро. Эти средства будут вложены в строительство нового завода постоянных магнитов из неодима (350 новых рабочих местприм. ред.), который планируется открыть в 2024 году.

Не сомневаюсь, что к 2026 году Нарва станет европейской столицей магнитов.

Предприятие Ragn-Sells строит в Нарве завод, который перерабатывает сланцевую золу в карбонат кальция. Полученный порошок используется в производстве оконных рам и в пищевой промышленности при осветлении растительного молока. В планах – получать из сланцевой золы магний. Этот завод даст еще сто рабочих мет.

– Кем заполнить эти места? Где взять специалистов?

– Хороший вопрос. Год назад я говорила в этой студии с грустным выражением лица о том, что Нарве нужны новые рабочие места.

Сейчас рабочие места уже есть. Вопрос упирается в поиски рабочей силы.

Мы ждем обратно нарвитян, которые сейчас работают в Финляндии, Норвегии! В городе пустует 1800 квартир, находящихся в частной собственности.

Возвращайтесь домой! Больше не нужно уезжать в поисках работы.

Нет смысла предпочитать Нарве Раквере или Таллинн. Оставайтесь дома!

– А где селить иногородних инженеров и руководителей среднего и высшего звена?

– Это проблема. Сейчас к нам приезжают специалисты из Словении и других европейских стран. Раньше я думала, что с хорошим заработком можно жить и в Усть-Нарве. Оказалось, что нет! Удобнее жить в Нарве, потому что у многих есть семьи и дети, которым нужны школы, спортивные секции и т.д. По этой причине вызов номер один для Нарвы – это съемное жилье. Сейчас у нас объявлен архитектурный конкурс на строительство муниципального жилья, двух новых зданий в районе Старого города. Мы не хотим строить обычные коробки. Нарва заслуживает лучшего! В планах – строительство и нового социального жилья.

– Есть ли уверенность, что в разгар энергокризиса вообще появятся новые предприятия?

– Все предприниматели сейчас сокрушаются о том, насколько высоки цены на энергию. Зато у Нарвы есть неоспоримые преимущества: наш плюс и минус в том, что город расположен на берегу реки Нарова близ России; однако у нас есть железная дорога, в 25 километрах – порт, Нарва в целом – достаточно большой город, здесь много рабочих рук. И мы стабильно обеспечены электроэнергией за счет сланцев. Кроме того, Enefit Power постепенно переводит сланцевые станции на биомассу, щепу и т.д.

– Насколько жители Нарвы верят в зеленый переход и зеленую политику?

– Недавний опрос в рамках одного из проектов показал, что мнение горожан меняется.

40% нарвитян – за сохранение сланцевой энергетики, 30% – за атомную и 30% – за зеленую энергию.

– На какую часть средств справедливого перехода рассчитывает Нарва?

– Цель – получить для Нарвы справедливую долю средств справедливого перехода: половину от предусмотренной суммы (то есть, 50% от 500 тысяч евро с учетом самофинансированияприм.ред.).

– Какие еще задачи стоят перед Нарвой не менее остро? Как привлечь в город медиков и учителей?

– Нам очень нужны медики и медсестры. Мы хотим воспользоваться средствами справедливого перехода для обучения персонала на базе Нарвской больницы.

Последний врач с дипломом Тартуского университета поступил на работу в Нарву в 1985 году.

В ближайший четверг мы будем обсуждать строительство новой больницы.

– Может ли Ида-Вирумаа перейти досрочно на эстонский язык обучения? Мэр Нарва-Йыэсуу утверждает, что в отдельно взятых школах и гимназиях это возможно…

– Не исключено, что в каком-то самоуправлении это и возможно. В нашем случае важно другое.

Мы не должны обижать тех, кто сейчас работает учителями.

Нужно серьезно продумать как задействовать их в процессе обучения. С помощью государства мы запускаем курсы эстонского языка, которые позволят повысить уровень знаний с В2 до С1 или усилить владение эстонским среди тех, кто уже имеет С1, но пока все же не может преподавать предмет на эстонском.

Судя по нынешней политике в сфере образования, не похоже, чтобы в будущем по части обучения на эстонском были бы сделаны уступки. Решение принято. Считаю реальной целью перевести детские сады к 2024 году на модель полного или частичного качественного языкового погружения. То же самое с первыми и четвертыми классами.

Методика погружения уже себя оправдала, особенно когда на улицах нашего города даже не с кем поговорить по-эстонски.

Не стоит забывать, что среди нарвитян с родным эстонским можно насчитать не более полутора тысяч человек. При этом в нарвской школе никуда не исчезнет преподавание родного языка и родной культуры!

– Если их не запретят преподавать…

– Не верю! Не хочется в это верить.

Единственное, чего я боюсь, что желающие преподавать на эстонском за 3000 евро будут приезжать в город со вторника по среду. При этом учитель в идеале должен быть целиком, а не на 45 минут, погружен в учебный процесс. Я бы предпочла видеть в школах местных жителей, который воспринимают Нарву всерьез. Это должны быть учителя с очень сильным эстонским, сами эстонцы – носители языка.

И хотя по статистике эстонцы составляют 5% населения города, среди них много молодых людей, просто пожелавших записать себя эстонцами. Думаю, что среди нарвитян с родным эстонским можно насчитать тысячу, от силы – полторы тысячи человек.

– Насколько стабильна политическая ситуация в Нарве? Вы не опасаетесь, что участники предвыборной гонки постараются вас отстранить от дел, чтобы вы им не мешали воевать за голоса избирателей?

– Нарвская политика – это как американские горки. Тем более, что мы живем в период больших изменений: принято решение закрыть в Нарве четыре детских сада, впереди обсуждение будущего гимназий. Мы ищем решение проблеме общежитий, проводим структурную реформу в горуправе. Разумеется, что все это трудно и нервно. Надеюсь, что коалиция устоит.

Подробнее в повторе! 

Студия Postimees: Нарва важнее большой политики? / Одежда ведущей: Tallinna Kaubamaja / Gerry Weber
Студия Postimees: Нарва важнее большой политики? / Одежда ведущей: Tallinna Kaubamaja / Gerry Weber Фото: Madis Veltman
  • Что повлияло на решение политика не покидать Нарву?
  • Переход на зеленую экономику важнее большой политики?
  • Насколько жители Нарвы верят в зеленый переход?
  • Можно ли надеяться, что в разгар энергокризиса появятся новые предприятия?
  • Как привлечь специалистов: инженеров, медиков, учителей?
  • Какие еще задачи стоят перед пограничным городом?
  • Насколько стабильна политическая ситуация в Нарве? 

Одежда ведущей: Tallinna Kaubamaja / Gerry Weber 

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