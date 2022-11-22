Райк – бывшим нарвитянам: возвращайтесь домой!

– Это проблема. Сейчас к нам приезжают специалисты из Словении и других европейских стран. Раньше я думала, что с хорошим заработком можно жить и в Усть-Нарве. Оказалось, что нет! Удобнее жить в Нарве, потому что у многих есть семьи и дети, которым нужны школы, спортивные секции и т.д. По этой причине вызов номер один для Нарвы – это съемное жилье. Сейчас у нас объявлен архитектурный конкурс на строительство муниципального жилья, двух новых зданий в районе Старого города. Мы не хотим строить обычные коробки. Нарва заслуживает лучшего! В планах – строительство и нового социального жилья.