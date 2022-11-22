Вт, 22.11.2022
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
Искать

Студия Postimees: Нарва важнее большой политики?

14:00
Елена Поверина
, ведущая видеорубрики
Студия Postimees: Нарва важнее большой политики?
Facebook Messenger LinkedIn OK Telegram Twitter
Comments

Мэр Нарвы Катри Райк отказалась баллотироваться в Рийгикогу на предстоящих выборах. Как это может повлиять на планы по переводу региона на зеленую экономику и эстоноязычное образование? Насколько стабильна политическая ситуация в Нарве?

На вопросы Rus.Postimees ответит в прямом эфире мэр Нарвы Катри Райк (СДПЭ). Смотрите интервью в 14:00! 

  • Что повлияло на решение политика не покидать Нарву?
  • Переход на зеленую экономику важнее большой политики?
  • Насколько жители Нарвы верят в зеленый переход?
  • Можно ли надеяться, что в разгар энергокризиса появятся новые предприятия?
  • Как привлечь специалистов: инженеров, медиков, учителей?
  • Какие еще задачи стоят перед пограничным городом?
  • Насколько стабильна политическая ситуация в Нарве? 
Ключевые слова
Наверх