Студия Postimees: Нарва важнее большой политики?

Мэр Нарвы Катри Райк отказалась баллотироваться в Рийгикогу на предстоящих выборах. Как это может повлиять на планы по переводу региона на зеленую экономику и эстоноязычное образование? Насколько стабильна политическая ситуация в Нарве?