Мэр Нарвы Катри Райк отказалась баллотироваться в Рийгикогу на предстоящих выборах. Как это может повлиять на планы по переводу региона на зеленую экономику и эстоноязычное образование? Насколько стабильна политическая ситуация в Нарве?
Студия Postimees: Нарва важнее большой политики?
14:00
Студия Postimees: Нарва важнее большой политики?
На вопросы Rus.Postimees ответит в прямом эфире мэр Нарвы Катри Райк (СДПЭ). Смотрите интервью в 14:00!
- Что повлияло на решение политика не покидать Нарву?
- Переход на зеленую экономику важнее большой политики?
- Насколько жители Нарвы верят в зеленый переход?
- Можно ли надеяться, что в разгар энергокризиса появятся новые предприятия?
- Как привлечь специалистов: инженеров, медиков, учителей?
- Какие еще задачи стоят перед пограничным городом?
- Насколько стабильна политическая ситуация в Нарве?
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