В Украине открылся второй фронт. Олимпийский

Результат голосования за главу НОК – трагедия для украинского олимпийского спорта, говорит в комментарии для Rus.Postimees участник Олимпийских игр в Пекине на соревнованиях по скелетону, киевлянин Владислав Гераскевич.

Вадим Гутцайт был отличным спортсменом, но на этом его преимущества заканчиваются, уверен Гераскевич. Нынешний министр молодежи и спорта Украины – представитель старых политических элит, близкий к Сергею Бубке. Во времена президентства Леонида Кучмы и Виктора Януковича Гутцайт награжден орденами «За заслуги» всех трех степеней за спортивные достижения и вклад в развитие олимпийского спорта.

В пятом и шестом созывах Верховной Рады Украины Гутцайт работал помощником у депутата от «Партии регионов» Эльбруса Тедеева; в 2018 году вел бизнес с двумя известными российскими фехтовальщиками: Ильгаром Мамедовым и Станиславом Поздняковым. К слову говоря, Ильгар Мамедов – многолетний главный тренер сборной России по фехтованию, имеет звание полковника Вооруженных Сил РФ.

И вишенка на торте: нынешний министр спорта Вадим Гутцайт фигурирует в материалах дела о возможных хищениях государственных средств на закупках лодок для киевских спортсменов. Все это не лучшим образом сказывается на международном престиже украинского спорта.

Украинский скелетонист. Выступает за Национальную сборную Украины по скелетону с 2016 года. Фото: Личный архив Владислава Гераскевича