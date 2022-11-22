Удивительные вещи происходят в Украине, особенно на фоне полномасштабного российского вторжения. 17 ноября состоялись очередные выборы в руководство Национального олимпийского комитета Украины. Штатное, вроде бы, мероприятие. Но это только на первый взгляд! Выборы главы НОК Украины довели до точки кипения всю общественность страны.
В Украине открылся второй фронт. Олимпийский
Национальный олимпийский комитет Украины возглавил бывший олимпийский чемпион по фехтованию на саблях и нынешний министр молодежи и спорта Вадим Гутцайт. В системе электронного голосования Национальной олимпийской ассамблеи Гутцайту отдали предпочтение 83,6% проголосовавших. На втором месте оказался олимпийский чемпион 2020 года, борец греко-римского стиля и народный депутат Украины Жан Беленюк, за которого отдали свои голоса лишь 14,7%.
Гутцайт сменил на посту главы НОК бывшего олимпийского чемпиона и многолетнего абсолютного рекордсмена по прыжкам с шестом Сергея Бубку.
Кроме того, в состав Национального олимпийского комитета с подачи Сергея Бубки вошли президент Федерации по стрельбе из лука и политик Нестор Шуфрич, а также президент футбольного клуба «Динамо» Григорий Суркис.
Скучная внутриспортивная рокировка олимпийских функционеров, скажут люди вне Украины. На самом деле, вся эта история к спорту имеет ровно такое же отношение, как Владимир Путин к науке под названием экономика.
В олимпийской среде Украины возлагали очень большие надежды на это голосование. Спортсмены довольно долго ждут перемен, вливания свежей крови в застоявшийся котел украинского спорта. Среди молодых олимпийцев последние пару лет все громче звучит персона Жана Беленюка – харизматичного и популярного спортсмена из Киева, члена фракции «Слуга народа» в Верховной Раде Украины.
Беленюк неоднократно становился в жесткую оппозицию к руководству НОК и министерству молодежи и спорта Украины, высказывая свое недовольство стилем управления этих организаций, но большинство голосов Ассамблеи предсказуемо уходит министру Гутцайту.
Результат голосования за главу НОК – трагедия для украинского олимпийского спорта, говорит в комментарии для Rus.Postimees участник Олимпийских игр в Пекине на соревнованиях по скелетону, киевлянин Владислав Гераскевич.
Вадим Гутцайт был отличным спортсменом, но на этом его преимущества заканчиваются, уверен Гераскевич. Нынешний министр молодежи и спорта Украины – представитель старых политических элит, близкий к Сергею Бубке. Во времена президентства Леонида Кучмы и Виктора Януковича Гутцайт награжден орденами «За заслуги» всех трех степеней за спортивные достижения и вклад в развитие олимпийского спорта.
В пятом и шестом созывах Верховной Рады Украины Гутцайт работал помощником у депутата от «Партии регионов» Эльбруса Тедеева; в 2018 году вел бизнес с двумя известными российскими фехтовальщиками: Ильгаром Мамедовым и Станиславом Поздняковым. К слову говоря, Ильгар Мамедов – многолетний главный тренер сборной России по фехтованию, имеет звание полковника Вооруженных Сил РФ.
И вишенка на торте: нынешний министр спорта Вадим Гутцайт фигурирует в материалах дела о возможных хищениях государственных средств на закупках лодок для киевских спортсменов. Все это не лучшим образом сказывается на международном престиже украинского спорта.
«Перед голосованием Гутцайт провел презентацию, что мы можем построить и ту арену, и эту арену, но в этой презентации не было ни единого слова о том, как мы будем строить команды. То есть все у него закончилось на этапе: нам надо много построить. Но мы же знаем, что такое строительство, и почему он к этому так стремится», – возмущен Владислав Гераскевич.
Скелетонист Гераскевич уверен, что довольно токсичные в Украине фигуры Нестора Шуфрича и Григория Суркиса появились именно для того, чтобы отвлечь внимание от самого Гутцайта, что и было сделано.
Почти двое суток украинское общество кипело от возмущения. Присутствие в НОК подобных деятелей кажется немыслимым. И вот уже вечером, 18 ноября, пресс-служба НОК публикует пресс-релиз: «Григорий Суркис и Нестор Шуфрич покидают состав Национального олимпийского комитета Украины. Они уже обратились с соответствующими заявлениями президенту НОК Вадиму Гутцайту», – сказано в заявлении.
Днем ранее состав олимпийского комитета покидает бывший тренер Национальной сборной Украины по футболу Андрей Шевченко.
«Я считаю почетной работу в Национальном олимпийском комитете, понимаю важность его развития. В то же время, я не могу остаться в НОК при таком составе. Мы платим за свою свободу безгранично высокую цену, жизнями лучших из украинцев. Должны быть их достойными», – написал Андрей Шевченко перед своим уходом.
Не подбирает слов в социальных сетях популярный украинский футболист, а ныне – нападающий испанского клуба «Фуэнлабрада» Роман Зозуля.
«Все, как в старые недобрые времена – "развели, как котят". Похоже, Шуфрич с Суркисом выполняли только функцию громоотвода. И пока общество справедливо возмущалось их фамилиями в списке, новоизбранный президент Вадим Гутцайт завел в НОК прямо "золотую" команду, 80% из которой вообще не имеют никакого отношения к спорту. Разве спортом считать коррупцию, борьбу за место в списке ОПЗЖ (бывшая Партия регионов) или рэкет в 90-е.
Конечно, спорт сейчас не ко времени, но свое время тянуть на руководящие должности всех зашкваренных и дискредитированных?! Если партию ОПЗЖ запретили, то почему до сих пор не запретили ее бывшим членам сунуть свой нос во власть, будь то политическую, или спортивную?!», – пишет Роман Зозуля.
«Силы, которые теперь являются вечно вчерашними для украинской политической и общественной жизни, сами себя вчерашними не считают», – пишет в своем видео-блоге киевский политический обозреватель Виталий Портников.
«Голосование по избиранию Национального олимпийского комитета Украины продемонстрировало, что про моральную люстрацию не стоит и мечтать. Музыку заказывают именно те силы, которые верят, что после завершения войны Украина останется той страной, которой она была до полномасштабного вторжения», – говорит Портников.
Вечером 21 ноября стало известно, что Жан Беленюк просит исключить его из состава Национального олимпийского комитета Украины. Наряду с Андреем Шевченко, Романом Зозулей и прочими спортсменами, которые не видят себя под руководством Вадима Гутцайта, совершенно очевидно, что Украине нанесен непоправимый репутационный удар в спорте.
Видимо, у гражданского общества Украины во время полномасштабной войны просто не хватает сил взяться за решение еще и этой проблемы. Но вот надолго ли?..