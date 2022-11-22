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В Украине открылся второй фронт. Олимпийский

Или история о том, как вчерашние пытаются стать сегодняшними
Дмитрий Мороз
, корреспондент
В Украине открылся второй фронт. Олимпийский
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Руки украинского олимпийца
Руки украинского олимпийца Фото: noc-ukr.org

Удивительные вещи происходят в Украине, особенно на фоне полномасштабного российского вторжения. 17 ноября состоялись очередные выборы в руководство Национального олимпийского комитета Украины. Штатное, вроде бы, мероприятие. Но это только на первый взгляд! Выборы главы НОК Украины довели до точки кипения всю общественность страны.

Национальный олимпийский комитет Украины возглавил бывший олимпийский чемпион по фехтованию на саблях и нынешний министр молодежи и спорта Вадим Гутцайт. В системе электронного голосования Национальной олимпийской ассамблеи Гутцайту отдали предпочтение 83,6% проголосовавших. На втором месте оказался олимпийский чемпион 2020 года, борец греко-римского стиля и народный депутат Украины Жан Беленюк, за которого отдали свои голоса лишь 14,7%.

Министр молодежи и спорта Украины Вадим Гутцайт.
Министр молодежи и спорта Украины Вадим Гутцайт. Фото: Facebook Вадима Гутцайта

Гутцайт сменил на посту главы НОК бывшего олимпийского чемпиона и многолетнего абсолютного рекордсмена по прыжкам с шестом Сергея Бубку.

Кроме того, в состав Национального олимпийского комитета с подачи Сергея Бубки вошли президент Федерации по стрельбе из лука и политик Нестор Шуфрич, а также президент футбольного клуба «Динамо» Григорий Суркис.

Скучная внутриспортивная рокировка олимпийских функционеров, скажут люди вне Украины. На самом деле, вся эта история к спорту имеет ровно такое же отношение, как Владимир Путин к науке под названием экономика.

В олимпийской среде Украины возлагали очень большие надежды на это голосование. Спортсмены довольно долго ждут перемен, вливания свежей крови в застоявшийся котел украинского спорта. Среди молодых олимпийцев последние пару лет все громче звучит персона Жана Беленюка – харизматичного и популярного спортсмена из Киева, члена фракции «Слуга народа» в Верховной Раде Украины.

Олимпийский чемпион 2020 года по греко-римской борьбе Жан Беленюк.
Олимпийский чемпион 2020 года по греко-римской борьбе Жан Беленюк. Фото: noc-ukr.org

Беленюк неоднократно становился в жесткую оппозицию к руководству НОК и министерству молодежи и спорта Украины, высказывая свое недовольство стилем управления этих организаций, но большинство голосов Ассамблеи предсказуемо уходит министру Гутцайту.

Результат голосования за главу НОК – трагедия для украинского олимпийского спорта, говорит в комментарии для Rus.Postimees участник Олимпийских игр в Пекине на соревнованиях по скелетону, киевлянин Владислав Гераскевич.

Вадим Гутцайт был отличным спортсменом, но на этом его преимущества заканчиваются, уверен Гераскевич. Нынешний министр молодежи и спорта Украины – представитель старых политических элит, близкий к Сергею Бубке. Во времена президентства Леонида Кучмы и Виктора Януковича Гутцайт награжден орденами «За заслуги» всех трех степеней за спортивные достижения и вклад в развитие олимпийского спорта.

В пятом и шестом созывах Верховной Рады Украины Гутцайт работал помощником у депутата от «Партии регионов» Эльбруса Тедеева; в 2018 году вел бизнес с двумя известными российскими фехтовальщиками: Ильгаром Мамедовым и Станиславом Поздняковым. К слову говоря, Ильгар Мамедов – многолетний главный тренер сборной России по фехтованию, имеет звание полковника Вооруженных Сил РФ.

И вишенка на торте: нынешний министр спорта Вадим Гутцайт фигурирует в материалах дела о возможных хищениях государственных средств на закупках лодок для киевских спортсменов. Все это не лучшим образом сказывается на международном престиже украинского спорта.

Украинский скелетонист. Выступает за Национальную сборную Украины по скелетону с 2016 года.
Украинский скелетонист. Выступает за Национальную сборную Украины по скелетону с 2016 года. Фото: Личный архив Владислава Гераскевича

«Перед голосованием Гутцайт провел презентацию, что мы можем построить и ту арену, и эту арену, но в этой презентации не было ни единого слова о том, как мы будем строить команды. То есть все у него закончилось на этапе: нам надо много построить. Но мы же знаем, что такое строительство, и почему он к этому так стремится», – возмущен Владислав Гераскевич.

Скелетонист Гераскевич уверен, что довольно токсичные в Украине фигуры Нестора Шуфрича и Григория Суркиса появились именно для того, чтобы отвлечь внимание от самого Гутцайта, что и было сделано.

Нестор Шуфрич (слева на фото) вместе с лидером пророссийских сил Украины Виктором Медведчуком, который 21 сентября 2022 года был обменян на командиров из Азовстали.
Нестор Шуфрич (слева на фото) вместе с лидером пророссийских сил Украины Виктором Медведчуком, который 21 сентября 2022 года был обменян на командиров из Азовстали. Фото: zakarpattya.net.ua

Почти двое суток украинское общество кипело от возмущения. Присутствие в НОК подобных деятелей кажется немыслимым. И вот уже вечером, 18 ноября, пресс-служба НОК публикует пресс-релиз: «Григорий Суркис и Нестор Шуфрич покидают состав Национального олимпийского комитета Украины. Они уже обратились с соответствующими заявлениями президенту НОК Вадиму Гутцайту», – сказано в заявлении.

Днем ранее состав олимпийского комитета покидает бывший тренер Национальной сборной Украины по футболу Андрей Шевченко.

«Я считаю почетной работу в Национальном олимпийском комитете, понимаю важность его развития. В то же время, я не могу остаться в НОК при таком составе. Мы платим за свою свободу безгранично высокую цену, жизнями лучших из украинцев. Должны быть их достойными», – написал Андрей Шевченко перед своим уходом.

Андрей Шевченко, главный тренер Национальной сборной Украины по футболу в 2016 - 2021 годах.
Андрей Шевченко, главный тренер Национальной сборной Украины по футболу в 2016 - 2021 годах. Фото: censor.net

Не подбирает слов в социальных сетях популярный украинский футболист, а ныне – нападающий испанского клуба «Фуэнлабрада» Роман Зозуля. 

«Все, как в старые недобрые времена – "развели, как котят". Похоже, Шуфрич с Суркисом выполняли только функцию громоотвода. И пока общество справедливо возмущалось их фамилиями в списке, новоизбранный президент Вадим Гутцайт завел в НОК прямо "золотую" команду, 80% из которой вообще не имеют никакого отношения к спорту. Разве спортом считать коррупцию, борьбу за место в списке ОПЗЖ (бывшая Партия регионов) или рэкет в 90-е.

Игрок национальной сборной Украины и нападающий испанского клуба «Фуэнлабрада» Роман Зозуля.
Игрок национальной сборной Украины и нападающий испанского клуба «Фуэнлабрада» Роман Зозуля. Фото: Facebook Романа Зозули

Конечно, спорт сейчас не ко времени, но свое время тянуть на руководящие должности всех зашкваренных и дискредитированных?! Если партию ОПЗЖ запретили, то почему до сих пор не запретили ее бывшим членам сунуть свой нос во власть, будь то политическую, или спортивную?!», – пишет Роман Зозуля.

«Силы, которые теперь являются вечно вчерашними для украинской политической и общественной жизни, сами себя вчерашними не считают», – пишет в своем видео-блоге киевский политический обозреватель Виталий Портников. 

Украинский журналист Виталий Портников.
Украинский журналист Виталий Портников. Фото: Facebook Виталия Портникова

«Голосование по избиранию Национального олимпийского комитета Украины продемонстрировало, что про моральную люстрацию не стоит и мечтать. Музыку заказывают именно те силы, которые верят, что после завершения войны Украина останется той страной, которой она была до полномасштабного вторжения», – говорит Портников.

Вечером 21 ноября стало известно, что Жан Беленюк просит исключить его из состава Национального олимпийского комитета Украины. Наряду с Андреем Шевченко, Романом Зозулей и прочими спортсменами, которые не видят себя под руководством Вадима Гутцайта, совершенно очевидно, что Украине нанесен непоправимый репутационный удар в спорте.

Видимо, у гражданского общества Украины во время полномасштабной войны просто не хватает сил взяться за решение еще и этой проблемы. Но вот надолго ли?..

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