Криминальная полиция и ФБР задержали в Таллинне подозреваемых в отмывании 575 миллионов долларов

Согласно собранной в ходе расследования на данный момент информации, подозреваемые, которыми являются два 37-летних гражданина Эстонии – Сергей Потапенко и Иван Турыгин – создали компанию по схеме Понци. Людей приглашали инвестировать в криптомайнинг HashFlare. Согласно подозрению деньги, полученные в качестве инвестиций, были использованы нецеленаправленно, а также криптовалюты, в которые люди инвестировали, не развивались. У компании были сотни тысяч клиентов по всему миру, и возможная сумма ущерба, согласно подозрению, составляет больше полумиллиарда евро. Для легализации полученных преступным путем доходов покупалась недвижимость и использовались подставные фирмы.

Руководитель бюро по борьбе с киберпреступлениями Центральной криминальной полиции Оскар Гросс сказал, что проводившееся в сотрудничестве двух стран расследование было длительным и очень объемным. «Масштабы этого расследования наглядно иллюстрирует тот факт, что, по нашим данным, речь идет о случае совершенного в Эстонии мошенничества с одной из крупнейших сумм ущерба. На сегодняшний день собрано достаточно доказательств для задержания подозреваемых. В этом расследовании чрезвычайно важным было международное сотрудничество, так как с самого начала мы работали с коллегами из США как сплоченная команда», – описал Гросс.